Erlend Ness fra Trondheim var på veg opp verdens høyeste fjell Mount Everest da han trodde han var rammet av høydesyke. Det viste seg imidlertid raskt at det dreide seg om noe helt annet.

I stedet for topptur ble klatreren liggende på isolat på et sykehus i Katmandu med koronavirus i 12 dager.

Nå er det omtrent tre uker siden Ness ble smittet, og for to dager siden kunne han plante beina på trøndersk jord.

– Når jeg først skulle få covid-19 så er jeg glad det skjedde når det skjedde. Etter at jeg dro fra Nepal, har smittesituasjonen der nede eksplodert.

Nå får han telefoner fra bekymrede pårørende til andre fjellklatrere som har blitt syke.

Sprengt kapasitet på sykehusene

I likhet med Ness har flere av ekspedisjonsdeltagerne fått påvist smitte de siste dagene.

Ifølge utenlandske medier er kapasiteten på sykehusene i Nepal sprengt, og stadig flere rammes av pandemien.

– Jeg ble oppringt av ei mor som hadde fått vite at dattera, som nå befinner seg i basecamp, var smittet. Men været var for dårlig til at helikopteret kunne frakte henne til sykehus. Det er mange som er bekymret, sier Ness.

Dersom han hadde visst det han vet i dag, ville han aldri ha reist til Nepal midt i en pandemi.

Han sier smittesituasjonen i landet eksploderte få dager etter at han ankom.

Har forsøkt seg på toppen to ganger

Fjellklatreren fra Trøndelag har forsøkt å nå toppen av Mount Everest to ganger. Den første gangen måtte de avbryte på 8000 meters høyde fordi noen stjal oksygentankene til gruppa.

– Det var egentlig min første erfaring med å ikke nå en topp jeg hadde bestemt meg for, så det var spesielt.

Men Ness sier han ikke har gitt opp håpet om å bestige verdens høyeste topp.

– Jeg er glad jeg er hjemme, men i dag skulle jeg egentlig ha vært på 7300 meters høyde. Så det er en blandet følelse.

Nå håper han først og fremst situasjonen i Nepal blir bedre. I løpet av de to siste dagene har trønderen vært i intervju med noen av de største avisene og radiokanalene i verden for å fortelle historien sin.

RUTINERT: Erlend Ness har besteget mange av verdens høye fjell. Han har ikke gitt opp drømmen om å nå toppen av det aller høyeste. Foto: Erlend Ness' expeditions