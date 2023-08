– Den kampen han leverer i dag er fantastisk og enestående. To fantastiske assist og en god kamp tvers igjennom. For et talent Rosenborg har her, kommenterte Carl-Erik Torp på VGTV da Nypan ble byttet ut etter 88 minutter.

Da hadde han sørget for trønderne til slutt dro i land seieren mot det skotske laget Hearts i kvalifiseringskampen til serieligaen.

Allerede etter et kvarter la Nypan et innlegg inn til vertenes danske nysignering, Emil Fredriksen, som headet inn sitt første mål for Rosenborg.

Rosenborg fortsatte å angripe gjestene, og like før pause fikk de uttelling igjen da Nypan viste fram pasningsfoten sin igjen. 16-åringen dro seg opp i banen og spilte Jayden Nelson alene med keeper, som banket inn RBKs andre for kvelden.

Selv om Lawrence Shankland reduserte i andreomgang, har Rosenborg nå et godt utgangspunkt før returkampen i Edinburgh 17. august.

Skulle Rosenborg slå ut Hearts er trønderne klare for playoff til gruppespillet i Serieligaen.

– Vi skulle gjerne hatt 2-0, men hadde vi fått spørsmål om en seier var godt nok før kampen i dag, hadde vi sagt ja.

– Det er jo 90 min igjen så vi må til Skottland å gjøre en jobb.

Det sier Rosenborg-spiller Erlend Dahl Reitan.

Skotsk forberedelse

Skottene inntok byen torsdag ettermiddag og supporterne gjorde seg klare for kamp med sang, øl og flagging på Torvet utenfor Trondheim torg.

Utover Torvet ligger det flagg og bannere klare til kvelden. Foto: Jøte Toftaker / NRK

To supportere som hadde brede smil på torvet i ettermiddag, tror Hearts har god sjanse på Lerkendal i kveld.

– Det er flott å være her. Trondheim er en nydelig by og folk er vennlige mot oss, sier Regan og Ellis.

– Vi kommer til å nyte kvelden.

Det er god stemning før kampen som skal spilles på Lerkendal. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Vanskelig når det er mange

– Det går rolig for seg. Det er sagt at det er cirka hundre personer der.

Det sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Selv om det ikke er lov å drikke alkohol på offentlig sted, sier Høyem at politiet ikke vil ta noen av de skotske supporterne.

– Vi lar dem gjøre det for å beholde roen på stedet. Hadde det vært fem stykker der hadde det vært noe vi kunne slå ned på. Når det er mange flere, er det vanskeligere, sier han til avisa.

Operasjonsleder Øystein Sagen sier til Nidaros at politiet ikke vil tillate at RBK-supportere drikker alkohol på offentlig sted.

Også styrelederen i Hearts, Ann Budge, er på plass på Torvet. Hun har troen på at det skal gå veien.

– Det er fantastisk her i Trondheim, alle er så vennlige, og byen er nydelig. Så vi har det veldig fint.

– Måtte det beste laget vinne, men vi føler oss selvsikre og krysser fingrene for en god kamp.

Det er en selvsikker supporterklubb som har samlet seg før kampen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Satt inn ekstra politi

Onsdag kunne Nidaros opplyse at det vil bli satt inn ekstra politi både før under og etter kampen.

– Vi har også vært i kontakt med skotsk politi for å være best mulig forberedt. Vi oppfordrer tilskuere til å ha fokus på kampen og å være gode representanter for supporterkulturen i RBK.

Det sa Thomas Kvam, avsnittsleder på forebyggende og patrulje i Trøndelag politidistrikt til Nidaros.

Det er forventet at mellom 800–1500 skotske supportere inntar Trondheim by før kampstart.