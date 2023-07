Full «slåsskamp» i ellevill snuoperasjon: – Helt absurde bilder

– Helt absurde bilder, utbrøt Erik Thorstvedt i TV 2s eliteseriestudio midtveis i kampen som til slutt endte med 3-2-seier til Rosenborg.

Situasjonen eksperten sikter til, kom i kjølvannet av en takling fra Odds Solomon Owusu i den andre omgangen. Rosenborgs Edvard Tagseth reagerte nemlig sterkt på Odd-spillerens forseelse på Tobias Børkeeiet og dyttet bort Owusu. Det likte sistnevnte dårlig, som plasserte hånden på halsen til Tagseth.

Kort tid etterpå brøt det ut i full klinsj med flere involverte.

– Full slåsskamp i Trondheim, sa Thorstvedt.

Owuso ble til slutt utvist etter tumultene, mens Tagseth mottok det gule kortet.

– Jeg mister det helt, jeg legger meg flat. Det er ikke mer å si, sier Owusu til TV 2.

SÅ RØDT: Her er situasjonen som eksperter spekulerer i ledet til det røde kortet. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Totalen der forsvarer å gi et rødt kort, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Ellevill snuoperasjon

Odd-trener Pål Arne Johansen opplevde situasjonen slik:

– De to som er i duell reiser seg og har en liten hanekamp mot hverandre. Jeg ser ikke noen annen forseelse enn det blir dømt frispark på. Det må jeg se på igjen. Dommerteamet sier de så en hånd mot hals som kvalifiserte til rødt kort, men det ser ikke jeg fra sida, sier han til NRK.

Hendelsen skjedde kort tid etter at formspiller Ole Sæther hadde utlignet til 2–2 for Rosenborg fra straffemerket.

– Jeg har sett klippet i etterkant og alt annet enn rødt hadde vært feil, sier Sæther til NRK.

Det var samme mann som også scoret 1-2-målet og startet det som skulle bli en snuoperasjon for vertene.

Rosenborg fikk nemlig en marerittstart på kampen.

TOMÅLSSCORER: Ole Sæther fortsetter storformen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

To minutter ut i kampen tok Odd ledelsen med Ole Erik Midtskogen. Vondt skulle bli til verre da Mikael Ingebrigtsen doblet ledelsen for gjestene etter et nydelig angrep.

Men så skulle alt snu.

– Begredelig start

To mål av Sæther etterfulgt av det som skulle bli matchvinnerscoringen av Ulrik Yttergård Jenssen, sikret til slutt seieren for Rosenborg. Vinnermålet til Yttergård Jenssen ble stanget inn etter en klarering i Odds 16-meter.

– Det er en begredelig start. Vi vet at vi hvis maler på, vi de mulighetene, konkluderte målscoreren til TV 2 etter kampen.

Rosenborg ligger nå på en 9.-plass på eliteserietabellen etter seieren, mens Odd ligger på plassen over.

– Vi er sinnssykt skuffet. Vi skal ikke kaste vekke en 2-0-ledelse. Det er for dårlig av oss, sa Odds Espen Ruud til TV 2 etter oppgjøret.