Celtic-legende før «Old Firm»: – Stol på Ajer

Endelig har Brendan Rodgers begynt å tro på Kristoffer Ajer.

De siste par kampene har 19-åringen fått tillit fra start som midtstopper for Celtic. Nordmannen spilte blant annet samtlige 90 minutter mot Dundee torsdag, der de skotske serielederne holdt nullen. Celtic har faktisk holdt nullen de tre siste kampene nordmannen har fått tillit fra start.

Chris Sutton har 130 kamper for Celtic, og puttet 63 mål for skottene i sin tid. Han mener Ajer har gjort seg fortjent til en fast plass på laget.

– Han kommer til å spille

BBC- og BT Sport-eksperten fikk nemlig spørsmål om nordmannen foran det tradisjonelle «Old Firm»-oppgjøret mot Rangers senere i jula.

Den britiske fotballeksperten Chris Sutton mener Kristoffer Ajer bør få fast plass i midtforsvaret til Celtic. Foto: Paul Ellis / AFP

– Jeg tror han kommer til å spille. Jeg har hele tiden sagt at Celtic har problemer i midtforsvaret, så stol på Ajer, sa han direkte på BT Sport ifølge Insidefutbol.

Det til tross for at Celtic nettopp har hentet inn forsterkninger i forsvaret med rutinerte Marvin Compper fra RB Leipzig.

Det var Ronny Deila som hentet Ajer til Celtic fra Start i 2016, og nordmannen slet med å få spilletid etter trenerbyttet samme år. For Start spilte Ajer stort sett på midtbanen, og det kan se ut som et permanent posisjonsbytte til midtstopper kan være løsningen for spilletid i Celtic.

– Føles bra

Ajer selv er fornøyd med å endelig få spilletid.

– Det føles veldig bra å få sjansen. Jeg må bare presterere hver kamp, for jeg vet at det er mange midtstoppere som vil spille, og som jobber hardt hver dag, så det er veldig hyggelig å få sjansen, sier han til Celtic TV.

19-åringen sier også han har lært mye i løpet av tiden i Skottland.

– Jeg har lært så utrolig mye fra midtstopperne her, og det er utrolig hva jeg lærer hver dag på trening. Jeg prøver bare lære så mye som mulig, sier han.

På ukens lag

Tidligere i desember tok Sutton Ajer ut på sitt ukentlige drømmelag i skotsk Premier League.

Fotballeksperten har også tidligere snakket varmt om nordmannen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ajer står nå med totalt 12 kamper for skottene siden overgangen i 2016.

Celtic møter Rangers hjemme på Celtic Park 30. desember.

– Vi er klare for den kampen. Det er en stor kamp, og vi ser frem til å ende 2017 på en bra måte, sier Ajer.