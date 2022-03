Nå kan elbiler fungere som «powerbank»

Gjennom en dag kan strømprisen variere. Strømmen er som oftest dyrest når du står opp på morgenen og når du kommer hjem fra jobb.

I Trondheim installeres det toveis elbilladere, som kan gjøre hverdagen mer energieffektiv.

– En toveis elbillader er en elbillader som både kan føre energi til batteriet, men også ut fra batteriet igjen. På det viset så kan batteriet i bilen være en powerbank, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Silja Rønningsen.

– Fornuftig

Bygninger kan bruke energi fra elbilbatteriet når presset på strømnettet er stort, og så lades batteriet på bilen når strømmen er billigst.

Foreløpig finnes det to slike toveis ladere i Trondheim. De ligger på Sluppen og Brattøra.

Rønningsen forteller at det viktigste er at det skal hjelpe mot såkalte «effekttopper». Effekttopper er når et bygg eller et nabolag trenger veldig mye strøm samtidig. Som for eksempel når mange dusjer eller lager middag samtidig.

– Da trenger vi ekstra mye energi, og da kan en sånn løsning være fornuftig, sier Rønningsen.

Toveis elbilladere er en ny teknologi, men det blir flere slike ladere på markedet. Det kan installeres på alle parkeringsplasser, ifølge Rønningsen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kommer til å trenge mer energi

Den relativt nye teknologien er et forsøk på å minske belastningen på strømnettet i fremtiden.

– Da kan vi trenge mer energi. Da er disse bilbatteriene en fin plass å oppbevare energien til vi trenger den.

– Det vil avlaste strømnettet som vi har i dag, slik at vi ikke trenger å investere i så mye infrastruktur. Det vil rett og slett hjelpe mot en eventuell energikrise i fremtiden, forteller hun.

De har også en plan om at de skal lage en handelsløsning for energi, der man kan selge strømmen mellom biler og mellom bygg.

Målet for prosjektet er at vi skal bli mer selvforsynt på energi, slik at man ikke trenger å bygge ut energinettet så mye.

– Vi kan få en litt mer miljøvennlig form for energi enn det vi har i Europa i dag.

I dag er det kun kommunens leiebiler som kan bruke laderen.

– Er dette noe som kan brukes av privatpersoner også?

– Jeg håper at det blir fremtiden, men vi er bare i testfasen.

Foreløpig er det kun Nissans elbiler, Hyundai Ionic 5 og KIA EV6 som er egnet til å bruke toveisladere.

Et større prosjekt

Toveis elbilladere er en del av et større EU-prosjekt kalt «Positive City Exchange», hvor EU ønsker å gjøre noe med de utfordringene de ser kommer til å oppstå på energifeltet fremover.

Trondheim er en av seks byer i Norge som er med på dette prosjektet. I tillegg er Trondheim en såkalt «fyrtårnsby».

– Det betyr at vi er først ut. Vi tester ut ting, og vi setter det i system. Vi tester det i praksis, sier Tom Jensen, rådgiver i Trondheim kommune.

Målet er at Trondheim skal bli energipositiv. Det vil si at man bruker mindre strøm enn det man faktisk produserer.

I tillegg ønsker de at strømmen man ikke klarer å bruke skal kunne selges videre.

– Gjennom et prosjekt som det her så vil den energien som produseres, kunne selges til naboen, sier Jensen.