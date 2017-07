E6 sør for Trondheim kan bli utsatt

Lokalpolitikere i Melhus er skeptisk til å kutte ut et E6-kryss på Ler. Det kan bidra til at veiprosjektet blir utsatt til 2035, ifølge Nye Veier. Kuttes krysset blir det 16 km mellom de neste kryssene, noe lokalpolitikerne mener bli for langt, skriver Adresseavisen.