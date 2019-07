Bane Nor fikk melding om at et godstog hadde sporet av på Nordlandsbanen mellom Namsskogan i Trøndelag og Majavatn i Nordland klokka 17.40 torsdag.

Eksplosjonsfare

– Vi har evakuert 10 beboere som bor opptil en kilometer fra området der godsvogna har sporet av, fortalte brannsjef i Namsskogan, Frode Bjørhusdal til NRK.

Han sier at en av godsvognene som veltet, inneholder farlig gods. Dette er stoffet Acetylen, som kan eksplodere om stoffet antennes av en gnist.

Beboerne har blitt evakuert fra fire bolighus.

– De evakuerte har fått beskjed om at de kan flytte tilbake, opplyser politiet på Twitter torsdag kveld.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

FULL STANS I TRAFIKKEN NORDOVER FRA TRØNDELAG TIL NORD-NORGE: Både toglinja og E6 var stengt. Foto: Bane Nor

E6 kan bli stengt lenge

E6 ble stengt cirka klokka 19.30 og åpnet igjen litt etter klokka 22.

Et team fra Namsos brannvesen har kontrollert med gassmåler om det var lekkasje fra flaskene med Acetylen i godsvogna.

Først etter at godsvogna var undersøkt, kunne E6 åpnes igjen.

– Det er mye ferietrafikk og svært langt unna omkjøringsmuligheter, sier Bjørhusdal.

Ekstraferjer er satt opp

Stenging av E6 førte til at det settes opp ekstra ferjer torsdag kveld.

Det er satt opp ekstra rute fra Vennesund klokka 23.10 og fra Holm klokka 23.40, opplyser Vegtrafikksentralen.