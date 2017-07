Dømt for barnemishandling

Et foreldrepar fra Afrika er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til til seks måneders betinget fengsel for barnemishandling. Foreldrene nektet straffskyld og ga uttrykk for manglende kunnskap om forbud i norsk straffelovgivning mot å oppdra barn gjennom fysisk avstraffelse og voldsbruk. Foreldrene ble i tillegg til den betingede fengselsstraffen dømt til å betale 30.000 kroner i erstatning til hvert barn.