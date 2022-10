Derfor ga han seg i «Norges tøffeste»

– Jeg sleit med å sove og lå og kjente på at det ikke føltes riktig å være her.

Konkurransene i «Norges tøffeste» har ikke helt gått Hangi Ulv Amundsen sin vei. Han har måttet være i isolasjon og han har havnet nederst på poengrankingen. I episode 4 måtte han i triell mot Bente og Elizabeth.

– Jeg kjente med en gang at selve triellen var en oppgave jeg hadde kontroll på. Jeg er raskere, sterkere og har mer ro enn konkurrentene der.

Likevel hadde han allerede bestemt seg. Etter triellen var det slutt – uansett utfall.

Bånn i fiskeslobøtta plasserte Hangi Ulv Amundsen i isolat. Det ga samtidig sjansen til å tenke gjennom motivasjonen sin. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Tøff nok til å stå for egne verdier

Avgjørelsen er i stor grad et verdivalg. Livet i en konkurranse som «Norges tøffeste» var ikke helt som han hadde sett for seg.

– Det handler om at jeg er ikke glad i intriger og dramatikk. Jeg ønsker å være ekte, ærlig og redelig. Da føles det ikke riktig å være her. Jeg ser det i øynene til de andre at de ønsker det sterkere enn meg, og jeg føler jeg tar deres plass.

Se episodene i NRK TV: Hvem er til å stole på når viktige valg skal tas?

Hjemme har han blitt oppdratt til å vise kjærlighet og godhet, og til å hjelpe andre. Følelsen av å kunne komme i konflikt med det, vokste seg etter hvert stor.

– Jeg trekker meg fra å komme i en mulig situasjon hvor det kan skje at jeg må være kynisk, kaste noen under bussen. Jeg vil heller fortsette å være snill og god og vise kjærlighet.

Kung Fu Hangi Hangi henger 25 meter over vannet i åpningsøvelsen i Norges tøffeste. Kraft, spenst, hurtighet og smidighet var ikke nok når motivasjonen fikk en knekk. Lista ligger høyt i Norges tøffeste ...eller akkurat her ligger den jo faktisk lavt. For lavt for Hangi sin limbo.

Lært mye om seg selv

Oppholdet i Norges tøffeste ble ikke helt som forventet. Men – han tar med seg viktig lærdom videre.

– Flere ganger har jeg spilt litt for mye «safe» i konkurransene og skulle tatt flere sjanser. Den lærdommen tar jeg med meg inn i både kickboksing og i kokkemiljøet. Når jeg tenker litt for «safe», så skal jeg heller bare gi jernet, fortsette å ta sjansen. Jeg har jo allerede tatt en stor sjanse ved å komme til det ukjente her.

Grillspydet var konkurransen Hangi følte han behersket best i Norges tøffeste. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Tror jentene kan vise seg fram

I triellen kjempet han mot Bente og Elizabeth. To av dem han føler han har fått mest kontakt med underveis i Norges tøffeste.

Nå håper han de får vist fram mer av potensialet sitt.

– Det føles godt å kunne gi Elizabeth muligheten til å vise hva hun er laget av. Jeg vet hun har mer inne. Jeg tror begge de damene kan vise hva de er kapable til.