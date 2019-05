Ny storkommune fikk massiv hyllest – nå kan den rives i stykker

– Norske myndigheter kan rive i stykker alt vi har jobbet for. Det er tragisk hvis de ikke finner en løsning, sier Are Hilstad.

Ap-politikeren er ordfører i Meldal og leder i fellesnemnda i nye Orkland kommune. Dagens Orkdal, Meldal, Agdenes og en tredjedel av Snillfjord skal etter planen bli til Orkland 1. januar 2020.

Dette er en av Norges største kommunesammenslåinger, med tanke på antall kommuner. De fire kommunene vil få over 18.000 innbyggere.

Orkland er blitt kalt «utstillingsvindu for kommunereformen». Men utstillingsvinduet kan nå bli knust.

BER OM Å BLI HØRT: – Vi ber innstendig om at myndighetene lytter til oss, sier Are Hilstad. Det er tverrpolitisk enighet i nye Orkland om at ordningen med arbeidsgiveravgift må endres for at kommunesammenslåingen skal bli noe av. Foto: NRK/Anne Heidi Røstad

Kan rakne på grunn av avgift

De fire kommunene har et stort ønske om å slå seg sammen. Men de hadde blant annet en betingelse om å slippe å få én felles arbeidsgiveravgift i storkommunen.

De kan ikke gå med på at bedrifter i små bygder i randsonen skal få samme takst som firmaer i Orkanger by.

– Vi fikk klare signaler fra daværende statsråd Sanner om at regjeringen skulle finne en løsning. Dette med arbeidsgiveravgift skulle ikke stoppe sammenslåingen, sier Hilstad.

Arbeidsgiveravgift Ekspandér faktaboks Avgiften betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold. Avgiftssatsene fastsettes av Stortinget hvert år, og er delt inn ulike soner. Alle kommunene i Norge er plassert i en sone. Sone 1: 14,1 % (Orkdal)

Sone 2: 10,6 % (Agdenes)

Sone 3: 6,4 % (Meldal og Snillfjord) (Kilde: Skatteetaten)

Nevnte Jan Tore Sanner (H) har hyllet Orkland. Nykommunen skal også ha fått den uoffisielle tittelen «norgesmester i sammenslåing».

– Jeg vil gi stor honnør til ordførerne og lokalpolitikerne som viser godt lokalt lederskap. Og som tenker framtidsretta, sa Sanner til Adresseavisen i 2016.

Nåværende kommunalminister, Monica Mæland (H), har ikke hatt mulighet til å gi noen kommentar om denne saken.

Små bedrifter vil rammes

Politikerne i nye Orkland mener at en felles arbeidsgiveravgift er svært dramatisk.

Hilstad forteller at de har gjort beregninger som viser at felles takst for den nye kommunen vil koste næringslivet rundt 20 millioner kroner ekstra i året. Kommunen vil gå med et årlig tap på 24 millioner kroner.

– Små, men viktige bedrifter, vil rammes. Noen må sikkert flytte til Orkanger for å få bedre logistikk og tilgang på bedre kompetanse. Noen må trolig flytte vekk fra Orkland.

Fellesnemnda i Orkland jobber for å få sentrale myndigheter til å skjønne alvoret – og finne en løsning. Torsdag møttes de for å bli enige om et felles vedtak.

«Fellesnemnda er redd for at det nye kommunestyret i Orkland vil se seg nødt til å vurdere en søknad om å oppheve nye Orkland og gå tilbake til gammel kommunestruktur», står det i vedtaket.

Høyre: – Må gå an å løse

De skisserer blant annet en løsning om at arbeidsgiveravgiften skal bestemmes ut fra postnummer fremfor kommunegrense.

– Blir det ikke en endring, vil dette være en effektiv stopper for alle fremtidige sammenslåinger, mener Hilstad.

Problemet med arbeidsgiveravgift blir tema under Høyres sentralstyremøte i helga. Fylkesleder i Trøndelag Høyre, Michael Momyr, bekrefter dette.

– Det ligger en utfordring i dette, som det må gå an å løse.