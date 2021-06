Streiken stanset: – Et enormt sinne der ute

– Vi er både provosert og skuffet når en rettmessig streik blir stanset på denne måten, sier streikeleder for Unio Trondheim, Gry Camilla Tingstad.

Hun er svært overrasket over at regjeringen fredag stoppet streiken i Unio kommune.

Gry Camilla Tingstad har sett seg nødt til å ta av seg streikeskjorta. Hun er streikeleder for Unio Trondheim, samt leder i Utdanningsforbundet i Trondheim. Foto: Per Olav Alvestad / NRK

Den siste uka har flere tusen arbeidstakere – de fleste lærere og helsefagarbeidere – vært i streik etter brudd i forhandlingene mellom Unio og KS.

Tingstad mener de kunne og burde ha streiket mye lenger, og at streiken har vært fullt forsvarlig.

Dette er imidlertid arbeidsminister Torbjørn Røe-Isaksen (H) uenig i.

Derfor valgte han å gå inn med tvungen lønnsnemnd.

Brannfare var årsak

Årsaken er at det var brannfare på et prosessanlegg for avfall og gjenvinning, Frevar, i Fredrikstad. Åtte personer streiket her, og ytterligere to ville bli tatt ut i streik tirsdag.

Ifølge streikeleder Steffen Handal var det innvilget dispensasjoner for de ansatte, og at det hadde vært muligheter for å finne andre løsninger for å forhindre at noe kritisk skulle skje.

Derfor mener han begrunnelsen til Røe-Isaksen er for dårlig.

Over hele landet sitter det nå streikende som mener det samme.

Føler seg dårlig behandlet

Selv om man selvfølgelig skal ta brannfare på alvor, stusser streikeleder Stig Jonny Fitje i Unio Sunnfjord over at det ikke skulle mer til for å stanse streiken og at dette ikke ble forsøkt løst på en annen måte.

– Vi har lagt vekt på at det skal være en ansvarlig og forsvarlig streik, og det mener vi å ha klart. Det er rart når det ryker ut på en slik liten ting, sier Fitje.

Også leder i Unio Bergen, Bente Myrveit, mener grunnlaget for tvungen lønnsnemd ikke er reellt.

– Det er et enormt sinne der ute fordi folk føler seg dårlig behandlet, sier Myrtveit.

– De har klappet og kalt oss uunværlige gjennom et helt år, men har ikke tenkt å betale for det.

Bente Myrtveit er leder i Unio Bergen. Hun ser nå ay mange medlemmer er oppgitt over at det blir tvungen lønnsnemnd. Foto: Lisa Sørebø / NRK

Kommer ikke videre i lønnskampen

Leder i Utdanningsforbundet i Ålesund, Ina Margrethe Enoksen, er sjokkert over at regjeringen har grepet inn.

– Det er helt forferdelig at vår gruppe, som er så viktig for samfunnet, skal få den dårligste lønnsutviklingen og være minst verdsatt, sier hun.

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Vestfold og Telemark, Randi Askjer, sier de fredag ettermiddag har fått inn mange reaksjoner fra folk som er frustrerte og sinte.

– De opplever at vi ikke kommer videre i lønnskampen, sier hun.

Men med tanke på at mange sykepleierstreiker har endt i tvungen lønnsnemnd, er hun samtidig ikke overrasket.

– Forsåvidt ikke, for det er jo det de har pleid å gjøre.

Ina Margrethe Enoksen i Utdanningsforbundet ville gjerne ha streiket mye lenger. Foto: Remi Sagen / NRK

Problemet er ikke løst

Streikeleder i Alta, Anette Berger, mener regjeringens grep på ingen måte løser utfordringene streiken har handlet om, som er å beholde yrkesgruppene.

– Vi vet at 65 lærere i Alta kommune vil gå av i løpet av de neste fem årene. Flere videregående lærere går også av, og vi mangler over 30 sykepleiere bare i Alta, sier Berger.

Hun påpeker at på landsbasis mangler det 7000 sykepleiere. Nå er det opp til KS og regjeringen og finne en løsning.

Dette mener også Gry Camilla Tingstad i Unio Trondheim.

– Vi har en bra sak som har stor støtte og oppslutning. Vi har gjennomført en streik som viser at våre medlemmer er uunnværlige, sier hun.

– Uten oss stanser Norge.

Problemet er fortsatt ikke løst, påpeker Unio-leder i Alta, Anette Berger. Foto: Anita Føleide / NRK

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Vestland, Steinar Strømsli, kaller hele situasjonen beklagelig, men heller ikke han har tenkt til å gi opp.

– Det er en viktig kamp våre medlemmer i Unio har stått i. Og kampen for å sikre rekruttering til våre viktige yrker er ikke over, sier han.

Lettet

Fra kommunenes side er tonen imidlertid en litt annen.

– Jeg er veldig glad for at streiken er over, sier organisasjonsdirektør i Trondheim kommune Elin Rognes Solbu.

– Det har vært ganske krevende å koordinere både pandemi og streik.

Organisasjonsdirektør Elin Rognes Solbu sier en streik har vært vanskelig å håndtere midt i et større koronautbrudd. Foto: Per Olav Alvestad / NRK

Hun har forståelse for streiken og har heller ingenting å utsette på samarbeidet med de streikende.

– Vi har fått innvilget dispensasjoner stort sett på det vi har søkt på. Men det har vært veldig krevende i en tid hvor folk har vært ganske slitne fra før av.

Nå skal arbeidstakerne tilbake på jobb så fort det lar seg gjøre, og for skoleelevene som har måttet bli hjemme på grunn av streiken, er vanlig skole igjen fra mandag av.

Også i Porsgrunn er kommunalsjef Tollef Stensrud lettet over dette.

– Vi var selvsagt forberedt på at det kunne bli tvungen lønnsnemnd, og vi håpet det på mange måter for barnas og innbyggernes beste, sier han.

– Men det kom nok litt raskere enn vi hadde trodd.

Beslutningen om tvungen lønnsnemnd har imidlertid ingen effekt for streiken i Oslo, der Unio og Oslo kommune heller ikke har kommet til enighet. Det gjelder heller ikke streiken i helseforetakene, som ble gikk i gang fredag. Dette er egne tariffområder.