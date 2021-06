Kl. 16.00 i dag startet møtet som kan avgjøre fremtiden for kommunestreiken som startet etter lønnsoppgjøret mellom KS og Unio, går det frem i en pressemelding.

Dette gjelder ikke streiken i Oslo, der Unio og Oslo kommune heller ikke har kommet til enighet. Det gjelder heller ikke streiken i helseforetakene, da dette er egne tariffområder.

Streikeleder for Unio, Steffen Handal, er skuffet over arbeidsministerens beslutning om å gå inn for tvungen lønnsnemnd. Foto: Line Tomter / NRK

Blir tvungen lønnsnemnd

Regjeringen bekrefter litt over kl. 17. at de foreslår tvungen lønnsnemnd i en ny pressemelding.

– Møtet viste klart at det ikke var mulig for partene å finne en løsning på denne akutte situasjonen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Streikeleder i Unio, Steffen Handal, sier til NRK at han er skuffet over at det blir tvungen lønnsnemnd.

– Jeg synes det er veldig uheldig at Regjeringen griper inn i konflikten, og trist at arbeidsgiversiden ikke vil løse de underliggende problemene, sier han til NRK.

At arbeidsministeren innfører tvungen lønnsnemnd betyr at streiken må avsluttes, og at Unio må akseptere vedtaket som kommer ut av Rikslønnsnemnda, der begge partene er med.

Fakta om tvungen lønnsnemnd Ekspandér faktaboks * Tvungen lønnsnemnd innebærer at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda. * Internasjonale konvensjoner bygger på at myndighetene bare skal benytte slike inngrep når det er nødvendig av hensyn til liv og helse eller av tungtveiende samfunnsmessige grunner. * Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget i hvert tilfelle. * Når en konflikt er brakt inn for Rikslønnsnemnda, kan en streik ikke fortsette. * Rikslønnsnemnda består av en leder og åtte andre medlemmer, deriblant to representanter for hver av partene i den enkelte sak. * Lønnsnemndas avgjørelse har samme virkninger som en tariffavtale. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Brannsikkerhet er årsaken

I pressemeldingen skriver Regjeringen at årsaken til tvungen lønnsnemnd er brannsikkerhet.

Arbeidsminister Thorbjørn Røe-Isaksen sier at møtet med partene i konflikten viste at de ikke var villige til å finne en løsning på en akutt situasjon. – Og da har ikke vi noe annet valg enn å gripe inn, selv om det er noe vi overhodet ikke ønsker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Den utløsende årsaken for inngrepet er en situasjon ved FREVARs prosessanlegg for energigjenvinning og avfallshåndtering i Fredrikstad. På ettermiddagen torsdag 3. juni kom det et varsel fra Fredrikstad kommune om at det var en situasjon ved FREVAR. (...) Anlegget er stengt ned på grunn av streiken,» heter det i pressemeldingen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det nå var helt nødvendig å innføre tvungen lønnsnemnd.

– Vi griper inn fordi det er akutt fare for liv og helse. Helt konkret er det knyttet til en veldig alvorlig situasjon ved et avfallshåndteringsanlegg i Fredrikstad, hvor brannvesen, støttet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener at faren for en svært alvorlig brann er overhengende, sier han til NRK.

Partene har ifølge meldingen sagt at de nå skal avslutte streiken.

22.000 ble tatt ut i streik

Fredag 27. mai gikk mer enn 7000 lærere og helsearbeidere ut i streik etter mislykkede forhandlinger hos Riksmekleren mellom Unio og KS.

Streiken ble ytterligere trappet opp onsdag denne uken, og totalt 22.667 Unio-medlemmer er tatt ut i streik i kommuner over hele landet. Unio varslet i går om en ytterligere opptrapping på 2000 medlemmer fra tirsdag neste uke.

Unio ville ikke akseptere forslaget fra KS på en lønnsvekst på 2,8 prosent i år. Blant annet mener de at utdanningsansatte har hatt en altfor lav lønnsvekst siden de ble lagt under ansvarsområdet til KS i 2004. Det er KS uenig i.