En ny studie ved NTNU har kartlagt klimagassutslipp fordelt etter befolkningens alder.

Forskningen er samlet inn fra 2005, 2010 og 2015 og omfatter statistikk fra 27 EU-land, Norge, Storbritannia, USA, Australia og Japan.

Funnene viser at personer over 60 år står for den største andelen av klimagassutslipp.

Det var Gemini som omtalte saken først.

Kari Seland (81) synes det er rart at det ifølge studien er eldre som er klimaverstingene:

– Det er jo vi som har vært nøkterne hele livet. Jeg tror ikke det er sant, sier hun.

Har ikke høyest inntekt

I 2005 sto personer over 60 år for 25 prosent av klimagassutslippene. Ti år senere hadde andelen økt til 33 prosent.

– Jeg er veldig overrasket. Da jeg begynte å se på dette så var den eldre generasjonen de som var sparsomme. Nå har vi en ny generasjon eldre som ikke har opplevd den knappheten deres foreldre gjorde, og de utnytter sine muligheter.

Det sier professor Edgar Hertwich ved NTNU, som sammen med en rekke andre forskere står bak studien.

At de over 60 år bidrar mest til utslipp gjelder også blant nordmenn, som har høye utslipp i forhold til andre land i undersøkelsen.

– Det som er interessant er at dette ikke er gruppen med størst inntekt, for det er det de mellom 45 og 59 år som har. Men de over 60 forbruker det de har spart opp, sier Hertwich.

Forskningen er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Edgar Hertwich, professor ved NTNU, er en av flere forskere bak studien. Foto: NTNU

– Shopper som gærninger

Lise Mæland (24) sitter sammen med to venninner på en benk i sola.

Hun er overrasket over at det er de over 60 år som bidrar mest til klimagassutslipp:

– Det er jo vi unge som shopper som gærninger, sier hun.

Mæland sier hun bryr seg om miljøet, og at hun blant annet ikke har spist kjøtt på syv år på grunn av klimahensyn. Men 24-åringen betegner seg som en råtass på områder som shopping.

– Det er grusomt og jeg er en hykler, sier hun og legger til:

– Bevisstheten til unge er jo å legge ut på Instagram at Amazonas brenner, også går vi og shopper på Nakd etterpå, sier Mæland.

Lise Mæland (24) mener unge bidrar til høye klimagassutslipp gjennom shopping. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Blir boende i store hus

Forskerne bak studien har funnet to faktorer som bidrar til at eldres klimagassutslipp har økt: gruppen eldre har blitt større, og de har også et høyere konsumnivå enn yngre.

Eldre tilbringer mer tid hjemme og har derfor høyere energiforbruk i huset. De kjører mer bil og har også en tendens til å fortsette å bo i store hus og leiligheter, selv etter at barna har flyttet ut.

Professoren sier det ville hatt stor innvirkning på utslippsnivået dersom flere eldre flyttet inn i mindre boenheter.

– Denne trenden til å bo i store hus etter at barna flytter ut, hadde vært bra om vi kom bort fra, sier Hertwich.

Professoren sier at selv om de ferskeste tallene i studien er fra 2015, er det ingenting som tilsier at utslippene blant eldre ikke har økt.

– Det er ingenting som tilsier at denne trenden ikke kommer til å fortsette, sier Hertwich.

Forskningen Ekspandér faktaboks Det er forskerne Heran Zheng, Yin Long, Richard Wood, Daniel Moran, Zhengkai Zhang, Jing Meng, Kuishuang Feng, Edgar Hertwich og Dabo Guan som står bak studien

De har undersøkt karbonfotspor av folks forbruk og har sett på forbruksundersøkelser som kvantifiserer husholdningenes utgifter på ulike produktgrupper, som for eksempel mat, bolig og reise.

Forskerne har knyttet tall fra forbruksundersøkelser av industriland med en modell som beskriver produksjon og handel i verdensøkonomien og utslipp i ulike produksjonsprosesser. Slik har de beregnet klimagassutslipp knyttet til forbruk av ulike grupper.

Det er noen lokale variasjoner i statistikken. I Vest-Europa og i Australia er det eksempelvis gruppen mellom 45–59 år som bidrar mest til klimagassutslipp.

Alltid vært nøkterne

Kari Seland (81) og Johan Seland (80) befinner seg i gruppen som bidrar mest til klimagassutslipp.

Kari synes det er rart at det ifølge studien er eldre som er klimaverstingene:

– Det er jo vi som har vært nøkterne hele livet. Jeg tror ikke det er sant at det er vi som er de som bidrar mest til klimautslipp. Det er bare å gi oss dårlig samvittighet det der, sier hun.

Hun og mannen Johan har et bevisst forhold til klimagassutslipp, ved at de kildesorterer, unngår å kaste mat, går mye, tar buss og lar bilen stå.

De har handlet svært lite klær de siste årene, og sier at de foretrekker å handle kvalitetsprodukter når de først skal kjøpe noe. De sier at de Flyr en del, for å treffe barna sine.

Kari Seland (81) og Johan Seland (80) sier de har levd nøkternt hele livet. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Paret hadde en stor enebolig de solgte for ti år siden, for å flytte til en mindre leilighet.

– Vi har et bevisst forhold til verdenssituasjonen, sier Kari.