Christian Berge gir seg som landslagssjef. Det bekrefter håndballforbundet torsdag.

Det har den siste tiden vært sådd tvil om hva som skjer med Berge i fremtiden, da blant annet hardtsatsende Kolstad har blitt hyppig nevnt som en mulig ny destinasjon.

– Savnet etter å stå på gulvet med laget mitt hver eneste dag, er stort. Følelsen har vokst seg større og større den siste tiden, og jeg mener at jeg trenger et daglig virke for å bli mest mulig skjerpet i jobben min. Derfor har jeg nå informert NHF om at tida er inne for min del til å bli klubbtrener igjen, sier Berge i pressemeldingen, uten å nevne sin neste jobb.

Kolstad-sjef bekrefter Berge-dialog

Daglig leder i Kolstad Jostein Sivertsen bekrefter til NRK at det nå startes dialog med Berge.

– Vi har registrert at Christian Berge og Håndballforbundet har hatt en prosess for å få avklart om han skal fortsette som landslagstrener eller ikke. Det svaret har vi fått nå. Og da er det naturlig at vi intensiverer den praten for å se om vi kan få ham til Kolstad, sier Sivertsen.

SATSER TUNGT: Jostein Sivertsen og Kolstad har hentet flere profilerte spillere. Nå kan det komme inn en profilert trener. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Hvor konkret har dialogen vært?

– Det har vært dialog og så har vi snakket om hva rammene kunne være rundt en sånn avtale. Men det har ikke vært konkrete kontraktsforhandlinger.

– Det er sånn fase vi går inn i nå, fortsetter Sivertsen.

NRK har foreløpig ikke lykkes å komme i kontakt med Berge selv.

Sivertsen tror ikke det tar lang tid før partene kommer frem til en løsning.

– Jeg tror det er snakk om dager. Vi ønsker å få en avklaring på om dette er mulig eller ikke, sier Kolstads daglige leder.

Ville trene både klubb- og landslag

Berge har tidligere ytret ønske om å kunne trene både klubb- og landslag.

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier til NRK at forbundsstyret sa nei til dette oktober, og vedtaket ble stående på et styremøte 18. februar.

– Vi mener det er en så omfattende stilling, som har så mange elementer i seg, at vi ønsker å ha en landslagssjef med full fokus på landslagene og øvrig aktivitet, som marked, klubbhåndball, breddehåndball og så videre.

KAN GJENFORENES: Sander Sagosen og Christian Berge kan gjenforenes når Sagosen ankommer Kolstad i 2023. Foto: Vidar Ruud / NTB

Han understreker at samtalene med Berge har vært ryddige. Ifølge Lio er det Kolstad som fortsatt er den aktuelle klubben. Nå starter samtidig arbeidet med å få på plass en ny landslagssjef.

– Vi kommer til å gjøre det ryddig. Vi skal utlyse stilling og håper å ha en trener på plass i august/september, sier Lio.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten mener det er riktig at Berge fratrer nå.

– Det ville vært useriøst om de fulgte de forslagene om å dele på trenerjobb i klubb eller om å ha en annen rolle på landslaget. Det er fint å få det bekreftet, sier Tvedten.

Berge har ledet håndballherrene siden 2014, og har ledet laget til sølv i VM i 2017 og 2019, samt bronse i EM i 2020.

– Berge har gitt landslaget en ny dimensjon, og tatt dem opp i medaljekampen i internasjonal håndball. Men pila har pekt litt feil vei det siste året. Han har ikke tatt det siste ut av laget, mener Tvedten.

SIKRET SØLV: Norge tok to VM-sølv under Berges tid som landslagssjef. Foto: Vidar Ruud / NTB

Leder sin siste kamp i mars

I pressemeldingen står det at partene er enige om at han fratrer som landslagssjef. Han er dermed fri til å starte sin trenergjerning i en klubb.

Han skal lede laget for siste gang under Golden League-turneringen i Danmark i midten av mars.

– Vi har respekt for at Christian ønsker dette. Samtidig ligger det fast fra Forbundsstyrets side at våre landslagssjefer ikke kan ha en annen trenerjobb i topphåndballen, sier Lio.

Håndballforbundet vil nå se etter en ny landslagssjef. Det er ikke klart hvem som tar over etter Berge.

– Dette veiskillet gir oss en mulighet til å se på hvordan vi kan bygge videre på det Christian har skapt, og hva vi kan forbedre og endre rundt landslaget, sier Lio.

Det står videre at målet er å få på plass en ny landslagssjef innen tidlig høst 2022. Da skal laget forberede seg til VM i Sverige og Polen i 2023.