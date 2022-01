Det bekrefter styrelederen i en pressemelding som Rosenborg har publisert mandag ettermiddag .

– Jeg håper at alle rosenborgere vil trekke i samme retning fremover, slik at klubben igjen preges av godfoten. Hvis mitt valg om ikke å stille som kandidat kan bidra til å samle klubben, er jeg godt fornøyd, sier han til RBK.no.

NRK har prøvd å få en kommentar fra Ivar Koteng, så langt uten hell.

Kontroversiell

Det har stormet rundt Ivar Koteng og RBK-styret etter trenerjakten i høst.

Mange mener prosessen har vært uryddig, og at hele styret burde stille sine plasser til disposisjon.

Koteng har vært styreleder siden 2012, og mener tidspunktet nå er riktig for å gi seg.

– Det er selvsagt ting jeg både er stolt over, og ting jeg kunne gjort bedre. Men mulighetene og utfordringene ligger foran oss, og det er der vi må ha blikket, sier han videre til klubbens hjemmeside.

I rettsak med Ingebrigtsen

I Kotengs periode som styreleder har det både vært oppturer og nedturer.

De største bragdene kom under Kåre Ingebrigtsen da klubben tok gull flere år på råd og spilte ute i Europa. Der endte det til slutt med at Ingebrigtsen fikk sparken, og klubben havnet i rettsak med sin tidligere trener og assistent Erik Hoftun.

I ettertid har både Eirik Horneland og Åge Hareide prøvd seg uten suksess i Rosenborg.

Koteng siste treneransettelse blir Kjetil Rekdal, som ble klar like før jul.

– Jeg er glad i Rosenborg. Det er veldig interessant, motiverende og artig å lede klubben, og i perioder er det også veldig krevende og utfordrende. Nå er jeg veldig glad for at Kjetil Rekdal og Geir Frigård er på plass, og jeg registrerer med glede at det er stor begeistring for det nye trenerteamet, sier Koteng.

Årsmøte i februar

Forslag til nytt RBK-styre blir presentert på et medlemsmøte i slutten av januar.

Årsmøtet der det nye styret blir bestemt, er berammet til 17.februar.

Valgkomiteen jobber fortsatt med innstillingen, og den er ikke klar.