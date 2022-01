NRK erfarer: Hun kan bli ny styreleder i Rosenborg

Etter det NRK kjenner til, har valgkomiteen rettet søkelyset mot Cecilie Gotaas Johnsen. Hun seiler nå opp som en av de heteste kandidatene til å bli ny styreleder i klubben.

Valgkomiteens innstilling må være klar til 17. januar.

Gotaas Johnsen er allerede styremedlem i Rosenborg, men nå er hun også en reel kandidat til å bli leder etter at Ivar Koteng tidligere denne uken fortalte at han ikke ønsket gjenvalg.

Flere NM-gull

For de som ikke kjenner til Gotaas Johnsen, er hun både tidligere proffsyklist og fotballspiller.

Hun vant blant annet tre cup- og seriemesterskap med Trondheims-Ørn på 90-tallet.

I tillegg har hun vunnet NM-gull i sykkel, og er i dag sjefstrateg i Equinor.

– Jeg har ikke så mange kommentarer til det, sier hun til NRK.

Mener hun har mye å bidra med

Men Gotaas Johnsen er tydelig på at hun ønsker å fortsatt være en del av RBK-styret i framtiden.

– Det var kjempeartig å få komme inn og jeg føler at jeg har mye å bidra med.

Hun mener at det gjøres mye bra rundt Rosenborg, men at man ikke har høstet fruktene av tiltakene ennå. Men det kommer til å skje mener Gotaas Johnsen, som vil ha klubben tilbake i toppen av norsk fotball.

– Det er ingen tvil om at vi skal tilbake, det er ingen grunn til at vi skal dingle på femteplass.

Og så håper hun på en samlet klubben i tiden framover der alle kan trekke i samme retning.

– Alle vil Rosenborg godt.

Samdal og Espelund vurderes

I tillegg til Gotaas Johnsen, er også dagens nestleder Svein Tore Samdal og styremedlem Karen Espelund to andre kandidater til ledervervet.

Samdal skal etter det NRK erfarer være motivert for jobben. Likevel er det et spørsmål om et slik verv er mulig å kombinere med sivil jobb, siden han også er administrerende direktør i BN Bank.

Dermed ligger det trolig an til at han fortsetter som ordinært styremedlem i klubben.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Samdal.

Heller ikke Karen Espelund vil si om hun er en aktuell kandidat til styrelederjobben.

– Dette er det valgkomiteen som håndterer.

Svein Tore Samdal jobber i dag i BN Bank, men var tidligere trener for Marit Bjørgen da hun var på sitt beste.

Strømøy vil bli styreleder

Valgkomiteens leder Skjalg Nesjan ønsker ikke å kommentere noe rundt prosessen.

En annen som kan bli styreleder i Rosenborg, er TV-profil Tore Strømøy. Onsdag fortalte han til flere medier, blant annet NRK, at han ønsker ledervervet hvis han blir spurt.

– Det er idrettsmann jeg egentlig er og jeg var toppidrettsutøver i kappgang. Jeg var styreleder i Byåsen Håndball som vi bygget opp fra ingenting til norgestopp. Så jeg har prøvd det før, og det klør i fingrene å prøve meg i en klubb som har krefter til å gjøre noe.

Alt avgjøres på årsmøtet 17. februar.