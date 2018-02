Bytter ut 14 millioner kyllinger av hensyn til dyrevelferden

Dagligvarekjeden har samarbeidet med Dyrevernalliansen i over to år for å bedre dyrevelferden i kyllingproduksjonen. Resultatet er en helt ny kyllingtype som lever lengre, vokser saktere og har sunnere kroppsbygging, ifølge kjeden.

– Vi gjør dette for at vi har funnet en rase som har det mye bedre, som spiser mye bedre og som beveger seg mye mer. Det er en friskere kylling, rett og slett, forteller styreleder i Norsk Kylling og direktør i Rema 1000, Ole Robert Reitan.

– Dette er en kyllingrase som tåler å vokse mye bedre. Den vokser saktere, fordi den spiser ikke mer enn hva den har behov for. Den skal leve lengre. Vi tror at en fugl som har det mye bedre også smaker mye bedre

Norsk Kylling, er heleid av Rema 1000 og har om lag en tredel av det norske kyllingmarkedet, omtrent på samme nivå som Nortura, men noe mindre enn Stolte Hane. Etter planen skal den nye kyllingtypen selges i alle Remas butikker.

– Vi skal selge varer til laveste pris av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. God dyrevelferd er noe våre kunder er opptatt av og Hubbard skal være hverdagskyllingen. Sånn sett endrer vi nå 30 prosent av markedet for hvitt kjøtt i en mer dyrevennlig retning, sier Reitan.

Styreleder i Norsk Kylling, Ole Robert Reitan lanserte den nye kyllingrasen Hubbard. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– En revolusjon

Dyrevernalliansen skryter av Rema 1000 og kaller det en liten revolusjon at kjeden nå skifte ut kyllingen av hensyn til dyrevelferden.

– Dette er som en revolusjon innenfor norsk landbruk når en så stor del av produksjonen legges om. Dette vil gjøre at andre kommer etter og det vil endre livene til millioner av kylling, forteller Julie Grell som er vitenskapelig rådgiver i alliansen.

Hun mener det likevel er store utfordringer knyttet til dyrevelferd.

– Det er fortsatt store utfordringer i forhold til dyrenes plass, inneklima og belysning i kyllingproduksjonen. Men å endre rase er et viktig skritt på vei til å få en bedre kyllingproduksjon i Norge, mener Grell.

Live Kleveland er jurist i Dyrevernalliansen. Foto: Ihne Pedersen

– Vi er veldig stolte av dette samarbeidet som betyr at god dyrevelferd blir tilgjengelig for folk flest. Hubbard er en friskere og mer naturlig kylling, og har bedre helse enn andre kyllinger, sier Live Kleveland som er kommunikasjonsleder og grunnlegger av Dyrevernalliansen.

En helt annen hverdag

En av bøndene som nå legger om driften er Hans Ole Klomstad som holder til på Øysand i Trondheim Han er storfornøyd med bytte av rase og kan fortelle om en helt ny hverdag i kyllingfjøset.

– Vi har fått en aktiv og livlig kylling som er sunn og frisk etter vi byttet kyllingrase. Vi leter ikke så mye etter syke dyr, kyllingen har bedre plass, og den er glad og fin. Det er en helt annen hverdag, sier Klomstad.

Den gamle typen, Ross 308, ble levert til slakt etter 30–32 dagers tid. Den blir avlet opp til å ha svært rask vekst, noe som kan føre til både bein og hjerteproblemer. Den nye rasen vil være i fjøset i 45–46 dager før den sendes til slakt.

– Det er blitt mer liv i fjøset etter at vi begynte med Hubbard, sier kyllingbonde Hans Ole Klomstad. Han er en bøndene som har testet ut den nye kyllingen som har det klingende navnet Hubbard JA 787. Foto: Jøte Toftaker / NRK

150 bønder

Hubbard-kyllingen har vært testet ut i 15 måneder. Testene viser at dyrevelferden er betydelig forbedret som følge av bytte til ny rase. I løpet av oktober skal alle av Norsk Kyllings 150 produsenter ha den.

– Hubbard er en aktiv og frisk kylling og trenger i stor grad stimuli som innbyr til lek og aktivitet. Derfor får alle Hubbard-bønder klatrestativ, høyballer, strøbad og hakkeblokker til kyllingene sine, opplyser administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjetil Stokbakken.

Mener Ross 308 er bra nok

Arnt Ove Løvaas er en annen kyllingbonde fra Øysand som fortsatt produserer kyllingrasen Ross 308. Han mener derimot at denne kyllingrasen har optimal dyrevelferd.

– Jeg synes Ross 308 har en god dyrevelferd, så frem til den blir fulgt opp og har et godt miljø rundt seg med god luft, mat og vann. Så lenge den har gode produksjonsresultat, så synes jeg den er veldig bra, sier han.