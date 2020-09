– Vi vet ikke om de bevisst har gått inn for å tisse på vognene, men jeg ble fortalt at det var tisset der vognene sto.

Enhetsleder Renate Kvivesen i Grillstadfjæra barnehage i Trondheim fortviler.

Barnehagen brukes av 81 glade barn i ukedagene. Men i helgene blir den omgjort til et offentlig toalett.

– Det er jo ikke hyggelig at det er folk her og tisser i barnehagen.

LEI SEG: Enhetsleder i Grillstadfjæra barnehage, Renate Kvivesen, syns det er leit at ungdommer tisser i barnehagen. Foto: Morten Andersen / NRK

– Kvalmt

Mor til et av barna i barnehagen, Hege Tøndel Jonli, forteller om beskjeden hun fikk mandag morgen da hun leverte sønnen.

– Vi fikk beskjed om å ta med vognen hjem for å vaske den, for da hadde noen vært og gjort fra seg på barnehageområdet.

Jonli legger ikke skjul på hva hun tenker om dem som bruker barnehagen som toalett.

– Jeg syns det er helt for jævlig og kvalmt. Barna våre spiser der om dagene. Jeg syns det er heslig, sier hun.

– Oppgitt

Enhetslederen forteller at dette er noe som har skjedd flere ganger.

– Vi vet jo at det har vært et problem i lang tid at det samles ungdom her og at det ikke finnes toalettfasiliteter. Så da går de inn i barnehagen og brukes den som toalett.

– Man blir oppgitt og skulle ikke tro at man kan finne på det, sier Kvivesen.

TOALETTOMRÅDE: Grillstadfjæra barnehage i Trondheim har et tilbakevendende problem med at ungdommer bruker barnehagen som tisseområde i helgene. Foto: Morten Andersen / NRK

Henger opp skilt

Området rundt barnehagen er populært for ungdom, noe som gjør at mange befinner seg der i helgene.

Enhetsleder Kvivesen sier de gjør flere tiltak for å få ungdommen til å ikke bruke barnehagen som toalett.

– Vi har hengt opp ulike skilt og håper at det hindrer dem.

Hun håper situasjonen bedrer seg, men tror likevel det kan bli et problem hvis ungdommen fortsetter å feste i samme område.

– De har vel ikke noe annet sted å gjøre fra seg, men det er jo bare trist.

Hege Tøndel Jonli har tidligere jobbet i NRK Trøndelag.