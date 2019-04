Brann i enebolig på Lauvsnes

Brannvesenet begynte slukningsarbeidet like etter klokka 16. Operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Solfrid Legdheim, forteller at de har ubekreftede meldinger om at alle beboere skal være ute av huset.

Skal ikke være fare for nabohus

Operatør i Brannvesenet, Lars Ole Øie, sier til NRK at det ikke er fare for spredning til nabohus. Men han sier samtidig at flammene ennå ikke er under kontroll. Brannbil fra Namsos er framme på stedet, og skal bistå i slukningsarbeidet.

Politiet melder klokka 17.20 at beboere i ett av nabohusene er evakuert. Ingen er skadet eller savnet i forbindelse med brannen. Slukking pågår fremdeles.