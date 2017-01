Botheim imponerer på RBK-leir – og unggutten har planer om å debutere for A-laget i år

Erik Botheim (17) er førstereisgutt på treningsleir sammen med Rosenborg. Og unggutten har så langt imponert mange under oppholdet på Gran Canaria.

– Det har vært veldig gøy å være med, sier Botheim til NRK.

– De andre spillerne gjør meg gode. Samtidig må man prestere selv. Jeg føler jeg har grepet muligheten, og jeg skal bare fortsette å jobbe, sier 17-åringen, som i fjor kom til Rosenborg fra Lyn.

Vil debutere og score

Botheim er ikke beskjeden når han blir spurt om hvilke ambisjoner han har for kommende sesong.

– Jeg ønsker å gjøre det bra for Rosenborg 2 og å debutere og score for A-laget.

– Er det realistisk?

– Ja, det tror jeg!

– Jeg har ikke tenkt å ta plassen fra noen, men jeg satser på å få noen minutter, smiler 17-åringen.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen sier til Adressa.no at han fikk seg en liten a-ha-opplevelse da han så Botheims første treningsøkter på Gran Canaria.

– Han har vært klart bedre enn vi trodde før vi dro på treningsleir. Det har vært litt «oi» og fantastisk spennende. Utrolig artig, sier Ingebrigtsen til avisen.

– Råsterk og avslappet

Snart bursdagsjubilant Mathias Vilhjalmsson (runder 30 30. januar), har også latt seg imponere av unge Botheim.

– Han er råsterk og avslappet i avslutningsfasen. Og så er han god som oppspillspunkt, sier islendingen til NRK.

Vilhjalmsson fungerer som en slags mentor for Botheim, og han innrømmer at han er overrasket over at den 13 år yngre spisskollegaen har tatt nivået så raskt.

– Ja, litt. Men jeg visste at han har stort potensial. Nå handler det om å gi ham tid til å utvikle seg videre, sier Vilhjalmsson.

– Kan han få sin A-lagsdebut i år?

– Det er store muligheter for det. Men det er litt opp til ham selv – han må ikke tro at ting går av seg selv, sier islendingen.

Knallhard trening

Treningsleir på vanligvis solfylte og varme Gran Canaria kan høres både bedagelig og behagelig ut. Slik er det ikke.

– Jeg merker kjøret! sier Botheim.

– Det er hardt og intensiteten er veldig høy. Men fysioterapeutene passer på meg, sier han.

– Hvor hardt er det?

– Du blir veldig sliten. Det blir mange tøffe dueller. Det kjennes i kroppen, sier 17-åringen.

Trener Ingebrigtsen sier det er helt avgjørende at laget trener hardt over flere uker på begynnelsen av året med tanke på å danne et godt grunnlag før sesongstart. Han forteller også at gutta blir kjørt hardere i år enn i fjor.

– Vi trener litt hardere fordi vi ser at spillerne tåler det, sier han.