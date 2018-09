Ber oppdrettsnæringa stoppe

– Oppdrettsnæringa kan ikke få fortsette å drive på bekostning av andre kystnæringer. Det mener stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV, etter at NRK i går meldte at det mye brukte lusemiddelet hydrogenperoksid dreper mer liv i havet enn tidligere antatt. Forsøk gjort på dypvannsreke i Stavanger viser at selv små mengder lusegift i vannet fører til massedød hos rekene.