Dyr må avlivast etter bruk av ulovleg legemiddel

Mattilsynet har avdekt at nokre veterinærar har nytta legemiddel som inneheld kloramfenikol, til dyr som skal bli til mat. Dette er forbode. Derfor har dei, bestemt at dyra må bli avliva og destruererte, skriv Mattilsynet i ei pressemelding.

Så langt har tilsynet avdekt at 21 veterinærar i ulike delar av landet har nytta legemiddel som inneheld det ulovlege virkestoffet kloramfenikol.

Brukt på riktig måte til kjæledyr og menneske er kloramfenikol lovleg. Det er likevel forbode til matproduserande dyr i Noreg og EU fordi trygge restnivå ikkje kan setjast, heiter det i pressemeldinga.

Alle matproduserande dyr som har fått dette legemiddelet må destruerast. Det same kan skje med andre dyr i dei same besetningane dersom legemiddelet er nytta i besetninga, og det ikkje kan sannsynleggjerast kva dyr som har fått legemiddelet.

– Dette gjer vi for å sikre at det ikkje kjem mat på marknaden der det er uvisst om ulovlege legemiddel har blitt brukt, og som kan skape tvil om mattryggleiken, seier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet

Sidan Mattilsynet starta å teste for framandstoff (inkludert legemiddelrestar) på landdyr i 1997 har dei aldri funne Kloramfenikol nokon gong.

– Det er svært viktig at alle veterinærer slutter å bruke denne medisinen på matproduserende dyr for godt, og at bønder ikke bruker slike legemidler til sine husdyr. Det er også viktig at kravet om å dokumentere kvadyr som blir behandla med legemiddel blir fulgte av både dyreeigar og veterinær, seier Tronerud i pressemeldinga.