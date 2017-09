Aurora i Nidarosdomen er utsolgt

– Kombinasjonen av Aurora og en nasjonalhelligdom i sin vakreste skrud kommer til å bli en unik ramme for en konsert, det sier Jens Storli, programsjef for Olavsfestdagene.

Ideen til denne konserten kom etter at Aurora holdt konsert sammen med Karpe Diem under Olavsfestdagene for to år siden. Da oppdaga Aurora Nidarosdomen og har siden hatt lyst til å gjøre noe tilpassa det rommet, forteller Storli.

Fikk først nei

Olavsfestdagene fikk først nei da de søkte om Aurora-konsert i Nidarosdomen. Men etter å ha lagt fram saken på nytt, og med en bedre presentasjon av konserten innhold, så fikk de ja fra menighetsrådet.

Jens Storli sier han føler seg trygg på at konserten med Aurora den 2 november vil være nasjonalhelligdommen verdig.

Aurora spilte på Slottsfjell 2017. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Nidarosdomen ekstra pynta

To dager før konserten med Aurora er det en spesiell gudstjeneste i Nidarosdomen. Da markeres det at det er 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser mot kommersialisering av avlat.

Gudstjenesten er den store nasjonale markeringa av reformasjonsjubileet.

Gudstjenesten skal overføres på TV, og Nidarosdomen er da ekstra pynta og lyssatt. Denne riggen beholdes til konserten med Aurora.

Redaksjonssjef for livssyn i NRK, Njord Røv bekrefter at konserten med Aurora skal sendes på NRK 1 i jula.