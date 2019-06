– Ledelsen i Private barnehagers landsforbund har stilt sånn opp for de store barnehagekjedene sin rett til å ta ut profitt. Derfor har de vanskelig for å bli hørt når de sier noe som faktisk er helt sant. Nemlig at mange private barnehager sliter med å få endene til å møtes.

Det er ikke hver dag at SV-leder Audun Lysbakken viser støtte til privat sektor. Men det gjør han nå, etter at NRK fortalte at én av tre private barnehager er usikre på om de må stenge på grunn av et nytt krav til antall ansatte.

– De private barnehagene har helt rett i at sektoren ikke får pengene dette faktisk koster. Det er en trussel mot mangfoldet. Mot de mange små barnehagene som risikerer å knekke ryggen, sier Lysbakken.

Mener mange private har ufortjent dårlig rykte

Fra 1. august må alle barnehager ha:

én ansatt per tredje barn under tre år

én ansatt per sjette storbarn

Nesten 70.000 barn går i barnehager som ikke har fått finansiert normen.

Leder i Private barnehagers landsforbund (PBL), Anne Lindboe, mener dette kan bli den største krisen i norsk barnehagehistorie.

Tidligere barneminister Lysbakken sier derimot at PBL har bidratt til å ødelegge for de små.

PENGEMANGEL: 68.000 barn går i private barnehager som ikke har fått finansiering til å innfri den nye normen for bemanning. Illustrasjonsbilde. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Ledelsen i PBL har skapt et troverdighetsproblem ved å forsvare muligheten til å ta ut profitt for store, kommersielle eiere. De mange ideelle barnehagene, som ikke driver for profitt, er med på tapet av tillit fordi det er så mange historier om at de store tar penger ut av sektoren, sier Lysbakken.

Han viser til at flere private barnehager har vært god butikk for eierene. Aftenposten skrev i fjor at den oppsamlede fortjenesten til eierne steg fra 250 millioner kroner i 2007 til fire milliarder kroner i 2016.

Ifølge Lysbakken må PBL gå inn for et kompromiss. Et kompromiss han mener kan bidra til å redde de private barnehagene som sliter.

PBL vil ikke ha profittforbud

– Ledelsen i PBL bør gå inn for at politikerne finansierer bemanningsnormen – og for å gi opp motstanden mot et profittforbud. Kommer PBL dit, vil de få sterkere folkelig støtte.

Men PBL vil ikke dit, ifølge leder Anne Lindboe.

FORBUD ELLER IKKE: Leder i PBL, Anne Lindboe, mener et profittforbud vil ødelegge mangfoldet i barnehagesektoren. SV er uenig, og mener at mangelen på profittforbud vil rasere mangfoldet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun erkjenner at enkelte private har gitt et uheldig bilde av sektoren gjennom media. At PBL har bidratt til et troverdighetsproblem, er hun derimot uenig i.

Hun nevner blant annet undersøkelser som viser at foreldre er mer fornøyde med private barnehager enn offentlige.

PBL vil ikke gå inn for profittforbud. Ei heller hvis det fører til full finansiering av normen fra staten. På landsmøtet til PBL forrige uke stemte 9 av 10 for at det fortsatt skal være mulig å drive barnehage med overskudd.

Lindboe mener det er feil at de som har investert penger, tid og energi ikke skal kunne ta ut utbytte i gode perioder.

– Profittforbud vil rasere mangfoldet

– Uten muligheten vil mange finne noe annet å gjøre. Å fjerne muligheten til utbytte vil rasere mangfoldet vi har i dag, sier Lindboe.

PBL går heller for tydelige kvalitetskrav og grundige tilsyn. Slik mener hun de som er ute etter superprofitt vil fanges opp.

I tillegg PBL ha trekk i tilskudd til dem som ikke driver skikkelig.

– Et profittforbud vil ikke redde de små. Det beste vi kan gjøre for at pengene skal gå til barna, og nivået av overskudd blir jevnt og naturlig, er å få et nytt system for finansiering som likebehandler barnehager.