Når Astrid Torp Schjeldrup (7) og klassevenninne Laura Melhus Rognstad (7) leker sammen, sitter latteren løst. Men det er kun Laura som snakker.

Astrid er en livlig og sosial jente, men har ikke snakket med venninnen eller noen andre på skolen siden hun begynte der høsten 2022.

Hun har selektiv mutisme, en sjelden tilstand som gjør henne helt taus i noen sosiale situasjoner.

Astrid Torp Schjelderup tegner og ler med venninne Laura Melhus Rognstad på Singsaker skole. De har det fint sammen selv om Astrid ikke snakker. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Hva er det som skjer inni deg når det blir vanskelig å snakke?

Astrid lener seg over til mamma Ragnhild Torp og hvisker henne i øret. Hun fungerer som Astrids stemme under intervjuet med NRK.

– Jeg vil til mamma, sier hun.

«Stemmen er låst inn i fengsel»

Da Astrid var tre år gammel og akkurat hadde byttet avdeling i barnehagen, sluttet hun å snakke med både barn og voksne.

Siden det har det vært veldig vanskelig for henne å utveksle ord med andre enn foreldre og søsken.

Til Foreningen for selektiv mutisme beskriver hun det slik:

«Det er som om politiet inni kroppen min har låst stemmen min inn i et fengsel.»

Astrid forteller at det verste med å ha det sånn er at vennene hennes sikkert vil at hun skal snakke, men at hun bare ikke får det til enda.

Venninnene Laura Melhus Rognstad og Astrid Astrid Torp Schjeldrup leker godt sammen, selv om Astrid ikke snakker. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

Må behandles

Kristin Romvig Øvergaard er barne- og ungdomspsykiater ved Oslo universitetssykehus. Hun har blant annet forsket på barn med selektiv mutisme.

– Det studier viser at hjelper for barn med selektiv mutisme, er kognitiv atferdsterapi med gradvis eksponering for det å snakke. Det er viktig at man tilnærmer seg barnet forsiktig, uten å kreve svar.

Foto: Privat

I underkant av én prosent av barnebefolkningen har selektiv mutisme. Tidligere kunne tilstanden bli sett på som trass og at barnet valgte ikke å snakke, men nå blir det definert som en angstlidelse.

– Hvis man ikke gjør noe med det kan det vare i årevis. Det kan bli et veldig stort problem etter hvert som det blir stilt større krav på skolen og det blir mindre forståelse for at barn og ungdom ikke snakker, sier Øvergaard.

– All god behandling starter med å forsøke å forstå det barnet man har foran seg, og familien. Det å gjøre et godt kartleggingsarbeid og finne en individuell tilpassing av den behandlingen vi vet hjelpe – det er veien.

Ti råd i møte med tause barn Ekspander/minimer faktaboks Ha et avslappet forhold til barnet. Nonverbal kommunikasjon er et sted i riktig retning. Husk at dette barnet er veldig var for kroppspråk. Posisjoner deg i forhold til barnet. Sitt heller ved siden av isteden for rett overfor. Ha et felles fokus på det barnet er opptatt av istedenfor å fokusere direkte på barnet. Ikke still direkte spørsmål, men undre deg høyt på en slik måte at det gir barnet rom for å respondere. Barnet må også gis tid til å respondere. Fortsett dialogen selv om barnet ikke gir verbal respons. Det gjør at samtalen i seg selv ikke utøver press på barnet. Når barnet begynner å snakke, forsøk å ta i mot det verbale svaret på en naturlig og nøytral måte. Se barnet som det er utover det å være selektiv mutistisk.

Viktig å ha realistiske forventninger

Barne- og ungdomspsykiateren sier du må ha realistiske forventninger til hvor fort barnet skal få til å snakke når de er i behandling.

– Man må regne i hvert fall noen måneder, og kanskje flere år. For noen kan det bli slik at de ikke snakker fritt i alle situasjoner. Det at de sier noe der de før var helt stille, kan være viktig for dem likevel.

Barnet kan være redd for at det vil skape stort oppstyr om de omsider klarer å si noe, fordi de ikke har snakket tidligere.

– Når barnet sier noen ord gjelder det å ikke juble høyt og si «nå snakket du!», og lage masse leven om det. Da blir det sånn som barnet kunne frykte at det skulle bli, sier Øvergaard.

– Man må prøve å beholde roen og fatningen, selv om man selvfølgelig blir veldig glad.

Ragnhild Torp sier det er viktig å bruke humor, tull og tøys i møte med tause barn. Dersom voksne tuller og viser at det ikke er farlig å gjøre feil, kan det senke forventningene barna har til seg selv. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Ikke tving noen til å snakke

Overgangsfaser kan være utløsende faktorer for at et barn utvikler selektiv mutisme. Det kan for eksempel være å bytte avdeling i barnehagen, slik det var for Astrid.

– Jeg hadde egentlig ikke hørt om det før, sier mamma Ragnhild Torp.

Da Astrid skulle på fireårskontroll ringte hun helsesykepleieren og sa at hun ikke trodde dattera kom til å snakke med henne.

– Da var det helsesykepleier som tok kontakt med psykolog.

Ragnhild Torp sier det er viktig at barn med selektiv mutisme blir tatt på alvor, og at det settes av nok ressurser i skolen sånn at de kan få den hjelpen de trenger. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

På skolen kan mye løses med kroppsspråk og skriftlig kommunikasjon.

Samtidig har foreldrene en overlevering med læreren hver dag. Da kan de videreformidle om det er noe Astrid har lyst til å fortelle, for eksempel om hun har gjort noe spennende i helga.

– Sånn at når det er samlingsstund så kan de andre elevene få høre hva hun har opplevd eller hvis det har skjedd noe spesielt.

Astrid jobber med å en dag tørre å snakke med andre, men frem til hun får til det har hun en viktig beskjed:

– Det er veldig viktig at ingen tvinger dem med selektiv mutisme til å snakke, for da tar det bare lengre tid før de tør å snakke, sier Astrid via mammaen sin.

Å ha selektiv mutisme betyr ikke nødvendigvis at man er sjenert. Astrid er sosial og aktiv, og spiller både bratsj og fotball på fritiden. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK