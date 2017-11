Arnes raske reaksjon kan ha reddet livet hans

– Jeg satt og så på TV-en og plutselig forsvant synet på høyre øye. Da hadde jeg hatt en del hodepine rett bak øyet, og plutselig var synet borte, sier Arne Brødreskift.

Han oppsøkte lege, og det viste det seg at han hadde hatt et drypp. Videre undersøkelser viste at han hadde en forsnevring på halspulsåren. Den er han nå operert for, for å unngå å få hjerneslag.

– Man går inn og skreller ut forsnevringen og så er saken klar. Det kommer ikke til å komme noen blodpropper fra den plassen i livet ditt. Den risikokilden du har hatt tidligere er nå borte, sier professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, Erney Mattsson.

Professor ved NTNU, Erney Mattson og pasient Arne Brødreskift, noen dager etter Brødreskifts operasjon på halspulsåren. Foto: Jøte Toftaker / NRK

40 prosent får ikke behandling i tide

Hvert år rammes cirka 15.000 nordmenn av hjerneslag, og i cirka 20 prosent av tilfellene kommer blodproppen fra halspulsåren. En operasjon på halspulsåren er en billig og kjapp måte å forebygge hjerneslag, forteller Mattsson.

Slik ser halsen til Arne Brødreskift ut, tre dager etter operasjonen på halspulsåren. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ifølge nasjonale retningslinjer skal slagpasienter behandles innen to uker, men en studie koordinert fra Universitetssykehuset i Nord-Norge viser at det ikke alltid skjer.

Studien undersøkte 99 prosent av alle slagspasienter som i løpet av et år har fjernet forsnevringer i halspulsåren, og 40 prosent fikk ikke behandling innen fristen.

Dette bør endres, mener Mattsson. Om en operasjon på halspulsåren trengs kan ses ved en ultralydundersøkelse, og Mattsson mener det bør bli standard prosedyre å undersøke halspulsåren med en gang ved mistanke om drypp eller slag.

Det kan spare både menneskelige lidelser og penger, da hjerneslag er den dyreste sykdommen for helsevesenet.

– Som lyn fra klar himmel

Tidligere leder i Norsk forening for slagrammede, Arne Hagen, synes det er bra at det forskes mer på blodpropper fra halspulsåren.

– Vi synes all forskning på hjerneslag er veldig bra, og dette er jo litt spesielt for det er mange som får hjerneslag på grunn av avleiringer fra halspulsåren, sier Hagen.

Arne Hagen er tidligere leder i Norsk forening for slagrammede. Han har selv hatt slag, og beskriver det som et lyn fra klar himmel.

Å vite om man faktisk har, eller bør sjekke om man har, en forsnevring på halspulsåren er derimot ikke alltid så lett. Hagen oppfordrer alle til å holde et øye med blodtrykk og kolesterolnivå for å vite om man bør undersøke videre.

– Er det ikke innenfor normale verdier kan det tyde på at det bygges opp belegg på innsiden av årene. Når det kommer i halspulsårene så kan det løsne og gå opp i hjernen, sier Hagen og legger til:

– Er det en stor blodpropp så er det et stort slag, er det en liten, så er det et litt mindre slag. Men i alle tilfeller så er det som lyn fra klar himmel.