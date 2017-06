– Skilnaden mellom sjukehusa er altfor store. Mange pasientar får hjelp altfor seint, seier forskar ved Norsk hjerneslagregister, Turid Varmdal.

Kvart år får rundt 12.000 nordmenn hjerneslag. Tida det tar frå symptoma melder seg til behandlinga startar, avgjer om du blir frisk eller pleietrengande resten av livet.

Tal NRK har henta inn frå Norsk hjerneslagregister viser at enkelte sjukehus bruker dobbelt så lang tid som dei raskaste på å behandle slagpasientar med blodfortynnande medisin.

Sjå tabell her:

Sannsynleg tidsbruk (median) frå pasienten kjem inn til han får behandling med blodfortynnande: Sjukehus Talet på hjerneslag-pasientar (2015) Forventa tidsbruk i minutt (2015) Akershus universitetssykehus 66 48 Ålesund sjukehus 32 44 Arendal 23 41 Bærum sykehus 50 34 Bodø 33 27 Diakomhjemmet sykehus 31 37 Drammen sykehus 45 44 Førde sentralsjukehus 23 38 Gjøvik 22 37 Hamar 20 45 Haraldsplass Diakonale sykehus 29 26 Haugesund sjukehus 35 30 Haukeland universitetssjukehus 93 33 Kalnes 56 26 Kongsberg sykehus 20 49 Kristiansand 38 27 Larvik sykehus 46 44 Lillehammer 34 30 Molde sjukehus 34 50 Ringerike sykehus 23 43 Skien 33 27 St. Olavs Hospital 82 39 Stavanger universitetssjukehus 109 29 Ullevål 38 36 UNN Tromsø 51 30

Les òg: Har sett verdsrekord i å avdekke hjerneslag

Krev betre organisering

– Det er altfor stor variasjon i kompetansen på hjerneslag ved fleire norske sjukehus. Det kan ikkje vera sånn at kor du bur i landet og når på døgnet du får hjerneslag, avgjer om du blir frisk eller ikkje, seier Varmdal.

Ho får støtte av leiaren av Norsk nevrologisk foreining, Anne Hege Aamodt.

– Me må få ei betre organisering av slagbehandling i Noreg. Det nyttar ikkje at ekspertar på slag kjem på jobb neste dag, dersom pasientar kjem inn om natta, seier Aamodt.

KOMPLISERT: Det er mykje som må sjekkast på kort tid for å finne ut om ein pasient har fått hjerneslag. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Trenar for å bli betre

Molde sjukehus ligg øvst på lista over sannsynleg tidsbruk frå ein pasient kjem inn til vedkomande blir gitt blodfortynnande. I 2015 var mediantida på 50 minutt. Det er dobbelt så lang tid som dei raskaste. Dei meiner sjølve at resultatet ikkje er godt nok.

Overlege Martin Kurz. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Helse Møre og Romsdal jobbar kontinuerleg med forbetring, øvingar og simulering for å bli betre på behandlinga av desse pasientane. Vi forventar òg ei gradvis betring som resultat av denne innsatsen, seier kommunikasjonsdirektør for stab i helseføretaket, Trine Kvalheim.

Stavanger universitetssjukehus er blant dei som har sett resultat av målretta trening. I løpet av få månader har sjukehuset meir enn halvert tidsbruken. Overlege ved nevrologisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus, Martin Kurz, er ikkje i tvil om årsaka.

– Det er heilt klart at det å trene på å oppdage hjerneslag gir resultat. Me har mangla kultur for dette, men det er i ferd med å endre seg, seier han.

Sannsynleg tidsbruk (median) frå pasienten kjem inn til han får behandling med blodfortynnande: Sjukehus Talet på hjerneslag-pasientar (2015) Forventa tidsbruk i minutt (2015) Akershus universitetssykehus 66 48 Ålesund sjukehus 32 44 Arendal 23 41 Bærum sykehus 50 34 Bodø 33 27 Diakomhjemmet sykehus 31 37 Drammen sykehus 45 44 Førde sentralsjukehus 23 38 Gjøvik 22 37 Hamar 20 45 Haraldsplass Diakonale sykehus 29 26 Haugesund sjukehus 35 30 Haukeland universitetssjukehus 93 33 Kalnes 56 26 Kongsberg sykehus 20 49 Kristiansand 38 27 Larvik sykehus 46 44 Lillehammer 34 30 Molde sjukehus 34 50 Ringerike sykehus 23 43 Skien 33 27 St. Olavs Hospital 82 39 Stavanger universitetssjukehus 109 29 Ullevål 38 36 UNN Tromsø 51 30

Kilde: Norsk hjerneslagsregister. MERKNAD: Sjukehusa som hadde færre enn 20 pasientar i denne kategorien er ikkje tatt med i statistikken.