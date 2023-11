Torsdag ettermiddag ble to ansatte ved helsestasjonen på Saupstad i Trondheim angrepet med en skarp gjenstand.

Den ene fornærmede personen betegnes som lettere skadd, mens den andre personen er på St. Olavs hospital. Politiet kan ikke si noe mer om helsestatus.

Siktet for brann i mai

En kvinne i 40-årene er siktet for grov kroppsskade etter hendelsen. Hun framstilles for varetektsfengsling lørdag.

– Politiet vil be om varetektsfengsling for den siktede kvinnen med bakgrunn i bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare.

Det sier påtaleansvarlig i saken, Lars Lundlie, i ei pressemelding fredag formiddag.

En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Det er ikke tatt stilling til om mannen vil bli fremstilt for fengsling.

– Politiet kan bekrefte at det er en relasjon mellom de to siktede og at begge har status som siktet for grovt skadeverk etter en brann på Nav Falkenborg i Trondheim 26. mai i år, skriver politiet.

To sofaer ble tent på inne på Nav-kontoret på Falkenborg i Trondheim i mai. Foto: Morten Andersen / NRK

De to som ble siktet for brannen på Nav ble satt fri fra varetekt etter to uker. Saken er ferdig etterforsket, men ikke avgjort når det gjelder påtale, opplyser politifaglig etterforsker Mariel Hovde til NRK fredag.

Brannen førte til store vannskader og publikumsmottaket er fortsatt stengt.

Ranum: – Jeg tar dette på største alvor

De to siktede har per nå ikke ønsket å la seg avhøre av politiet.

Det er for tidlig å si noe om motiv i saken.

Mange mennesker skal ha vært inne i bygget under angrepet torsdag, og det har kommet skildringen av dramatiske scener.

– Folk ropte etter hjelp, sa en kvinne til Adressa.no.

Store politiressurser rykket ut til helsestasjonen. Foto: Morten Karlsen / NRK

– Det gikk kaldt nedover ryggen på meg. Dette skal ikke skje. Alle kollegene våre som står i førstelinja og gjør sitt aller beste for å levere tjenester – de skal være trygge.

Det sier Trondheim-ordfører Kent Ranum.

Han legger til at det er godt å registrere at sikkerhet- og beredskapsteamet i samarbeid med politi og andre etater, gjorde en god jobb i situasjonen som oppsto.

– Det er litt tidlig akkurat nå å konkludere med hva vi kan gjøre ytterligere, sier han.

Ordfører i Trondheim, Kent Ranum (H), ser svært alvorlig på hendelsen på Saupstad torsdag. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Men jeg tar dette på største alvor, og kommer til å gå gjennom hva vi kan gjøre for å skjerpe sikkerheten og trygge ansatte bedre enn i dag.

Dette skal de finne ut av ved hjelp av politi og andre aktuelle aktører, ifølge Ranum.

– Ikke farlig på Saupstad

Fredag holdes helsestasjonen på Saupstad stengt. Politiet er til stede på formiddagen.

– Det var dramatiske scener og skadde folk. Vi er her for å svare på spørsmål om noen lurer på noe etter det som skjedde, sier innsatsleder Trond Volden.

Politiet vil trygge befolkninga, ved å vise at de er til stede og at de har kontroll på situasjonen.

– Det er ikke noe farlig på saupstad, sier Volden.

Innsatsleder Trond Volden på stedet fredag formiddag. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Ranum sier til NRK at håper at gjerningspersonene får hjelp slik at dette ikke fortsetter, og han sender ut en tanke til de som var tett på angrepet.

– Det må være veldig krevende å havne midt oppi en sånn situasjon. Det er beklagelig, og skal ikke skje.

– Det er naturlig at kommunen må sette seg ned og diskutere våre rutiner og sikkerhet for å våre ansatte, sa kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller, til NRK etter hendelsen torsdag.