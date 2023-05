Nav-ansatte evakuert etter brann – to pågrepet

Det har vært brann i en sofa ved Nav Falkenborg i Trondheim.

– To personer har tent på en gjenstand inne på kontoret og dratt fra stedet, sier operasjonsleder Wenche Johnsen.

De som tente på sofaen hadde med flasker med tennvæske.

Politiet skriver litt over klokka 16 at to personer er pågrepet.

Har kjøpt inn mer

– De ble pågrepet sør for byen, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund.

Pågripelsen skjedde uten dramatikk. De blir nå tatt med til politistasjonen.

– Det foregår åstedsarbeid og så blir det avhør etter hvert.

Alle ansatte ble evakuert ut av bygget, og brannen ble slukket.

– Det brant godt der inne, men brannvesenet kom til stedet fort og fikk slukket den, sa Johnsen.

Alle ansatte ble evakuert. Foto: Morten Andersen / NRK

Politiet har fått opplysninger om at de som startet brannen hadde kjøpt inn mer brennbar væske.

Store skader

– Det var mellom fem og ti personer inne på kontoret. En ansatt har fått i seg røyk og har fått hjelp av helse, sier innsatsleder på stedet, Mattis Hamborg.

– Det er store skader på selve bygget.