Midtsjø om fremtiden: – Vil prøve deg hvis du får sjansen

Noen timer før mesterligaexiten for Celtic bekreftet AZ Alkmaar at nederlenderne har hatt 23-åringen i kikkerten over lengre tid.

Klubben var også til stede på Lerkendal onsdag kveld.

– Jeg har ikke hatt noe fokus på det. Det har handlet om Rosenborg og kampen i dag (onsdag). Det er klart det er artig at folk legger merke til deg og at du gjør en bra jobb, men det har ikke vært fokuset mitt, sier Midtsjø til NRK.

– Må vurdere hele tiden

Midtbanespilleren understreker at han ikke vet hvor konkret interessen er fra den nederlandske klubben, men AZ skal være villige til å bla opp 20 millioner kroner, ifølge Trønder-Avisa.

Tidligere lagkamerat og kompis Jonas Svensson dro til AZ i januar.

– Jeg har ikke fått tenkt så mye på det. Jeg får ta det når det eventuelt kommer noe. Jeg trives veldig bra i Rosenborg, men så vil du jo prøve deg utenlands hvis du får sjansen. Det er noe du må vurdere hele tiden, sier Midtsjø.

AVGJØRELSEN: Her feirer Celtic-spillerne etter James Forrest sitt drømmetreff på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Har noe å gjøre i Europa

På spørsmål om Celtic-kampen kan ha vært hans siste opptreden for Rosenborg, svarer 23-åringen:

– Som sagt, det er sikkert bare spekulasjoner og rykter, så jeg har hatt fokus på RBK og kampen i dag. Vi får ta det derfra.

Rosenborg møter Kristiansund i Eliteserien allerede lørdag. Fredag trekkes motstanderen i europaligaplayoffen.

– Vi får håpe at vi får en god trekning. Vi tar med oss en OK følelse fra de to kampene. Vi ser at vi har noe å gjøre i Europa. Vi er til tider på høyde med dem og tør å spille. Vi ser frem mot de kampene, sier Midtsjø.