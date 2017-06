Anbud klart for busstrafikken

Nettbuss AS og Tide Buss AS ble vinnere av anbudskonkurransen for buss i Stor-Trondheim 2019-2029 - Det har vært en meget krevende og spennende konkurranse både for tilbyderne og oss, og vi er godt fornøyd med resultatet, sier Adm. dir. i AtB, Janne Solli.