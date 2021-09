De siste ukene har forventningsfulle studenter troppet opp på høyskoler og universiteter over hele landet. Pensumlesing og innleveringsoppgaver er ikke alltid en lek.

For å ikke miste motivasjonen for tidlig, trenger man en kickstart på semesteret, mener studenten Aleksandra Marie Høye.

– Det som motiverer meg, er at man merker så utrolig stor forbedring for hver eneste dag som går. At et vanskelig arbeidskrav i starten av dagen, går plutselig lekende lett mot slutten av dagen, sier Høye til NRK.

I fjor høst flyttet hun fra Oslo til Trondheim for byggingeniørstudier. Det å være en del av koronakullet har hatt sine fordeler og ulemper.

MOTIVERER: Ingeniørstudenten Aleksandra Marie Høye (22) har til og med møtt noen av sine over 72.000 TikTok-følgere på gata i Trondheim. – Det er veldig hyggelig når folk kommer bort og sier de blir inspirert til å være effektiv og få gjort mye i løpet av en studiedag, forteller hun. Foto: Privat

Studieteknikk og matpakketips

Høye begynte raskt å dele videoer med tips på TikTok.

Her deler hun alt fra studie- og matpakketips, til hvilken musikk hun konsentrerer seg best til, og hva hun har i ryggsekken.

– Studieteknikk har man sett er noe av det viktigste for å lykkes med høyere utdanning.

Det sier ekspert på studieteknikk, Olav Schewe, som har skrevet boken «Superstudent».

FREMHEVER STUDIETEKNIKK: Olav Schewe har gitt ut boken «Superstudent» og fremhever hvor viktig det er å lære seg god studieteknikk. Foto: Ofu Yu

– Det er kult at «influensere» også kan satse på studieteknikk. Jo flere man kan nå, jo bedre, sier han.

Her er Høyes topp fem tips og triks for ferske, og «gamle» studenter:

Den klassiske: Rutiner er viktig

Vi har alle vært der. Kanskje «scrollet» litt for lenge på mobilen og bare fått fire timer søvn før forelesning neste dag. Ifølge Høye er det først og fremst lurt å komme inn i gode rutiner. Selv foretrekker hun å legge seg til samme tid hver kveld og stå opp tidlig.

– De første timene er man kanskje litt trøtt, men da får man gjort mye allerede tidlig på dagen, forteller hun.

Schewe sier at dette funker godt for A-mennesker.

– Finn ut hvilke tider av døgnet du klarer å konsentrere deg godt. Noen mennesker er nattmennesker.

Et forslag for å få ting til å gå litt raskere om morgenen: Lag matpakka kvelden før!

RUTINERT: – Matpakka er greit å holde seg innenfor et visst budsjett. Det er supersmart å lage seg mat, gjerne på kvelden før man legger seg, for da går morgenen ekstremt mye fortere, sier Aleksandra Marie Høye.

«Go-to» stilleplass: Skolebiblioteket

Skravler du med klassekompisene om helgas fuktigheter, istedet for å starte på den massive oppgaven som har innleveringsfrist neste dag? Samme her. Høye sier studenter bør føle seg fram til hvor og hvordan de konsentrerer seg best.

– Jeg vet det er mange som foretrekker å sitte sammen med andre i store kollokvierom, men jeg synes at det av og til er deilig å jobbe alene med ting, og heller diskutere det med andre senere, forteller ingeniørstudenten.

LESEHEST: Aleksandra Marie Høye sitter ofte for seg selv på skolebiblioteket når hun skal gjøre obligatoriske arbeidskrav og se digitale forelesninger. – Finn ut hvordan du liker å studere, enten om det er sammen med andre eller individuelt på bibliotek, sier hun. Foto: Privat

Tung oppgave? Hiv deg på den først!

Du vet den ene innleveringsoppgaven som får magesekken til å vri seg? Ja, den. Start dagen med den først. Høye har mange av disse på byggingeniørstudiet på NTNU. Det svir å starte på det vanskeligste og mest slitsomme arbeidskravet – men det må uansett gjøres.

– Når den er gjort, er det enklere å få gjort flere av de små og enklere oppgavene. Og da gjør du, fohåpentligvis, mer enn det du hadde planlagt, forteller hun.

Studieteknikk-ekspert Olav Schewe er enig, men står du fast: Sett oppgaven litt på vent.

– Mens du jobber med å løse de enkle oppgavene, fortsetter hjernen å fundere på den store oppgaven, sier han.

Visualiser studiedagen din

Bruk hjernen og se for deg morgendagen. Legg en plan for hvor mye skolearbeid du ønsker å få gjort i løpet av dagen. Høye bruker ofte å sette seg selv «urealistiske gjøremål».

– Da streber man jo etter noe større, enn hvis man sier seg fornøyd med å lese så og så mange sider, og å gjøre én arbeidsoppgave på en måte, sier 22-åringen.

– Visualisering er mye brukt blant idrettsutøvere. De ser for seg at de gjennomfører et løp og er fokusert, sier Schewe.

FÅ ET FORSPRANG: «Begynn å se på de kommende fagene dine for dette semesteret» skriver Aleksandra Marie Høye i en TikTok-video hun la ut nylig.

Relax, take it easy

Studentlivet kan til tider være tøft, derfor kan helgen være hellig. Også når du kommer hjem fra skolen i hverdagen, er det lurt å koble av og gjøre helt andre ting. For eksempel trene, bli med i et verv og være sosial med kompiser.

– Generelt som ny student er det jo utrolig viktig å få seg venner, og ha noe ved siden av studiet. Ideelt så ønsker man jo kanskje å ha helg som helg, i stedet for at man sitter og studerer gjennom helgen, sier Høye.