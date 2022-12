Med investeringer på i overkant av 200 milliarder utgjør dette en av Europas største private industrisatsinger, står det i ei børsmelding.

Aker BP har tildelt en rekke kontrakter til sine partnere.

Dette gjør at Aker Solution og dem de samarbeider med har signert kontrakter for feltutviklingsprosjektene Yggdrasil, Valhall PWP-Fenris og Skarv satellitt.

For Aker Solutions er kontraktene forventet å gi rundt 50 000 årsverk inkludert ringvirkninger for underleverandører og andre, står det i ei pressemelding.

Største kontraktstildeling i ett kvartal

– Denne rekordstore ordreinngangen vil sikre høyt aktivitetsnivå og forutsigbarhet for alle Aker Solutions lokasjoner i Norge og ved mange av våre internasjonale lokasjoner i flere år fremover, sier konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions.

Han sier arbeidet med disse prosjektene gir oss muligheten til å også fortsette utviklingen innen fornybart, med investeringer i folk, digitalisering, verftsfasiliteter og prosjektgjennomføring, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions.

– Samlet representerer oppdragene den største verdien av kontraktstildelinger i ett enkelt kvartal i Aker Solutions historie, sier Digre.

Arbeid ved fire verft

De fleste av investeringer vil gjøres ved Aker Solutions fire verft. Ved verftet i Verdal, vil Aker Solutions investere i en robotisert og automatisert produksjonslinje for å trygge gjennomføringen av disse prosjektene.

De skal bygge fire stålunderstell og to topsides.

– Dette betyr at vi får nødvendig kapasitet for å levere olje og gassprosjekt på kort sikt, og posisjonerer oss til å være konkurransedyktig for havbruk og havvind når det markedet kommer, skriver kommunikasjonssjef Tove Strand Trana i Aker Solutions.