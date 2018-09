Daglig leder i Trenerforeningen, Teddy Moen, støtter søksmålet til Erik Hoftun og Kåre Ingebrigtsen. Foto: Linn Husby / NRK

– Vi føler at behandlingen Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk i sommer er noe som bør påtales og sånn sett syns vi det er veldig bra at de går til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver, sier daglig leder i Trenerforeningen, Teddy Moen.

Det er vanlig å få sparken i fotball. Hva gjør denne saken spesiell?

– Måten det er gjort på er både primitiv og respektløs overfor trenerne.

Har trenerforeningen hørt Ivar Kotengs versjon av denne saken, eller er alt basert på det Ingebrigtsen og Hoftun har sagt til dere?

– Vi er en interesseforening og våre synspunkter er preget av deres interesser. Vi har et godt innsyn i det som har skjedd, og hvordan saken har utviklet seg.

Kåre Ingebrigtsen skal ha fått sparken etter en melding og et kort møte med styreleder Ivar Koteng. Erik Hoftun skal ha fått mottatt beskjed om oppsigelse i samme rom som RBKs andre assistent, Hugo Pereira.

Økonomi sentralt

Trenerforeningen sier de ofte hjelper trenere etter oppsigelser, men at det tilhører sjeldenhetene at slike saker havnet i retten. Det er ikke kjent hvilke krav Ingebrigtsen og Hoftun ønsker oppfylt av Rosenborg, men Moen sier penger og en erkjennelse av dårlig behandling er sentralt.

– Mange tror det handler om økonomi, og økonomi er en side av saken. Men jeg tror det handler mye om å synliggjøre behandlingen og oppfølgingen med tanke på lovverket og det stillingsvernet arbeidsmiljøloven gir, ikke har blitt ivaretatt godt nok av arbeidsgiver. Det tror jeg er viktig for trenerne å få gjennomslag for.

Kan man sette krav om å få tilbake jobben i en klubb?

– Det er veldig urealistisk, sier Moen.

Advokatene ser på saken

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun føler seg dårlig behandlet av Rosenborg. Styreleder Ivar Koteng var mannen som ga Kåre Ingebrigtsen beskjed om oppsigelsen. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Verken organisasjonssjef Trond Alstad eller styreleder Ivar Koteng ønsker å kommentere saken noe nærmere, og sier klubbens advokat håndterer saken videre.

NRK har også prøvd å komme i kontakt med Kåre Ingebrigtsen, som ikke ønsker å uttale seg om søksmålet.

Trenernes advokat Stein Kimsås-Otterbech og advokat Andreas Messelt vil heller ikke si noe mer, men viser til uttalelsen de ga til VG tirsdag.

– Det har vært skriftlig korrespondanse mellom partene, og det har blitt avholdt et resultatløst møte. Dette blir nå en rettslig prosess for domstolene, og vi mener at oppsigelsene av Hoftun og Ingebrigtsen er usaklige, sa de til VG.

Stevningen av Rosenborg Ballklubb er så langt ikke levert til rettsvesenet.