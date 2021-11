Denne uka var det full leteaksjon.

Totalt skal det være 1400 gjenstander ved museet, men kontrollen viste at over 500 av dem manglet.

Den gamle kavalerileiren består av hele 29 verna bygninger, så det er mange plasser å lete.

Han som er ansvarlig for de mange bygningene er likevel optimist.

– Vi tror de flest gjenstandene befinner seg på området. Jeg har derfor godt tro på at vi vil finne dem, sier Håvard Heistad i Levanger kommune.

Heistad er ansvarlig for museet, men driften er det frivillige personer i Rinnleirets venner som står for. Gjenstandene på museet er lånt ut av Forsvaret.

RINNLEIRET: Den gamle kavalerileiren består av 29 verna bygninger. Det er derfor mange steder de savna gjenstandene kan ligge. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Forsvarsmuseet gjennomførte kontroll

Det var under en femdagers kontroll august i år at kontrollørene fra Forsvarsmuseet fant at svært mange av gjenstandene på museet manglet.

I en rapport skriver de at 523 av 1424 registrerte gjenstander mangler.

For det meste dreier dette seg om militære uniformer og militære effekter.

Det var nettstedet iLevanger som omtalte saken først.

I rapporten krever Forsvaret at kommunen må finne de savnede gjenstandene snarest.

– Savnede gjenstander i henhold til vedlagt liste må lokaliseres. Levanger kommune må bekrefte lokalisering ved hjelp av bilder, skriver seniorkonsulent Einar Hellvik i rapporten.

Han understreker også at det dessverre er ganske vanlig at eldre utlån har mangler, da det er manglende kontroll på innlånte og egne gjenstander hos museene.

UNIFORMER: Forsvaret savner både uniformer, øvelsesgranater og bajonetter i samlinga. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Vi har kontroll

De frivillige tar rapporten fra forsvaret på alvor. Denne uka har de gått gjennom lagrene for å rydde opp i listene og finne det som mangler. De mener også å ha full kontroll. Selv om de bare har funnet 90 av de 523 gjenstandene som mangler.

– Det er noe miss i listene. Forsvaresmuseet har flere gjenstander registrert i listene enn det vi har, så det må det ryddes opp i, sier styreleder Odd Bjørn Wekre i Rinnleirets Venner.

De starta opp museet allerede i 1994 og har aldri tidligere blitt kontrollert. Nå er de i full gang med å ta bilder av gjenstandene. De blir så sendt videre til Forsvarsmuseet.

FEIL I PAPIRENE: Styreleder i Rinnleirets venner, Odd Bjørn Wekre, sier de har funnet 90 av gjenstandene som mangler i forsvarets papirer og at de ikke har lånt flere. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Utstillingen bør reduseres og sikres

Forsvarsmuseet anbefaler også at antall gjenstander bør reduseres for å rendyrke en utstilling i et representativt og godt sikret område.

– Vi ber også om at Levanger kommune utvikler en plan, i samarbeid med Rinnleirets venner, for videre drift av utstillingen med merking og bedre sikring av gjenstandene mot tyveri og brann, skriver Einar Hellvik.

Og venneforeninga vil stille ut på en litt annen måte framover enn de har gjort til nå. Det gjør de blant annet fordi de ser at verdien på gjenstandene har økt og at sikring dermed er blitt viktigere.