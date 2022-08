21 evakuert etter brann i Trondheim

Brannen ble meldt like etter klokka 06, og brannvesenet rykket raskt ut til gata som ble sperret av for trafikk. Bygningen en fraflyttet og plombert, opplyser politiet.

Røykteppe

– Det ryker fra blokka og det ligger et røykteppe over hele området, og vi kan ikke utelukke at flere blir evakuert, sier politiets operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund til NRK.

Naboene blir bedt om å holde vinduer og dører lukket på grunn av all røyken. Ifølge politiet er det ikke meldt om skadde i forbindelse med brannen.

Arbeider utover dagen

Brannvesenet jobber på stedet for fullt, og undersøker om det kan være folk i blokka som brenner.

Brannvesenet opplyser at slukkingsarbeidet vil pågå utover dagen, og ber folk holde seg unna på grunn av røyken i området som nå trekker ned mot Trondheim senrum.