17-åring pågrepet etter knivstikking i Trondheim

– Mistenkte er pågrepet og ivaretatt av en patrulje. Det var en pågripelse uten vanskeligheter. Vi hadde tre personer som utgangspunkt da vi kom til stedet, men vi har altså snakket med mistenkte og vi har kontakt med 17-åringen, sier operasjonsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt, Trude Karlsson til NRK.

Klokken 22:40 tirsdag kveld opplyser politiet at 17-åringen er løslatt.

– Vi har foretatt så mye etterforskning og gjort så mange avhør, og så av 17-åringen, derfor har vi besluttet å løslate ham. Vi mener at det ikke er fare for bevisforspillelse og har derfor ikke grunnlag for å holde ham lenger, sier Mette Kollstrøm ved Krimvakta i Trondheim.

Slagsmål

Meldingen om knivstikkingen kom inn til politiet klokken 16:45.

– Knivstikkingen skjedde i forbindelse med et slagsmål i Thomas Angells gate. Personen som er stukket i halsen er kjørt til St. Olavs Hospital med moderate skader, sier innsatsleder på stedet, Ola Eggen til NRK.

21-åringen skal like etter hendelsen ha blitt tatt med inn på et hotell i nærheten hvor han fikk hjelp og hvor nødetatene ble kontaktet.

Gjerningsperson og fornærmede var ikke ukjente for hverandre, ifølge politiet.

Én gjerningsperson

Politiet opplyser at det nå pågår en politiaksjon i Trondheim hvor de leter etter gjerningspersoner.

– Vi har navn å gå etter og vi har pågrepet én gjerningsperson, men vi jobber videre med saken, sier Eggen.

Tidligere i ettermiddag uttalte politiet at de lette etter flere mulige gjerningspersoner, men klokken 18:35 opplyser politiet at de ikke har grunn til å tro at det var flere enn én gjerningsperson som stod bak knivstikkingen.

En tilfeldig forbipasserende forteller om en stor folkemengde rundt hendelsesstedet.

– Jeg så at en person lå på bakken inne i et bygg. På vei bort fra stedet møtte jeg tre politibiler med full utrykning, forteller John Magne Johansen til NRK.

