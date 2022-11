VG: Brasilianske påtalemyndigheter etterforsker spionmistenkt gjesteforsker

PST har ment at han har gitt seg ut for å være 37-årige Jose Giammaria fra Brasil, mens han ekte identitet skal være Mikhail Valerjevitsj Mikusjin (44) fra Russland.

Nå får VG bekreftet av brasilianske myndigheter at det foregår en etterforskning mot mannen også i Brasil.

– Det føderale statsadvokatembetet etterforsker disse mulige kriminelle forholdene, skriver kommunikasjonsansvarlig Caio Andrade ved statsadvokatembete i Brasil til VG.

Nå vurderer brasilianske myndigheter å begjære den spionsiktede utlevert.

– Når det gjelder utleveringsbegjæringen, følges saken opp av republikkens viseriksadvokat Carlos Frederico. Siden saken er under taushetsplikt, er det ikke mulig å gi ytterligere opplysninger, skriver Andrade.

Varetektsfengsles i fire nye uker

PST mener mannen er en såkalt «illegalist». Det vil si en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger, mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Den spionsiktede mannen som ble pågrepet ved Universitetet i Tromsø 24. oktober, varetektsfengsles i fire nye uker, Det slår Oslo tingrett fast fredag.

Retten mener det er fare for bevisforspillelse, og oppgir dette som en viktig del av begrunnelsen for hvorfor varetektsfengslingen kan fortsette. Han får brev- og besøksforbud gjennom hele perioden, og vil sitte fullstendig isolert i to av fire uker.

Mannen er siktet for brudd på straffelovens § 121 om ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser. Han har vært gjesteforsker ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

§ 121.Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter Ekspandér faktaboks Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som til fordel for en fremmed stat, terrororganisasjon eller uten aktverdig grunn samler inn eller setter seg i besittelse av en hemmelig opplysning som, om den blir kjent for en slik stat, terrororganisasjon eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder a. forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold, b. de øverste statsorganenes virksomhet, sikkerhet eller handlefrihet, c. forholdet til andre stater, d. sikkerhetsopplegg for fremmede staters representasjon og ved større nasjonale og internasjonale arrangementer, e. samfunnets infrastruktur, så som mat-, vann- og energiforsyning, samferdsel og telekommunikasjon, helseberedskap eller bank- og pengevesen, eller f. norske naturressurser.

Hans forsvarer Marijana Lozic fortalte til NRK tidligere denne uken at han fortsatt ikke ønsker å la seg avhøre av politiet.

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med Lozic for en kommentar om Brasils etterforskning.