PST vil forlenge fengsling av spionsiktet ved UiT

Den spionsiktede mannen som ble pågrepet ved Universitetet i Tromsø i oktober vil bli begjært fengslet i fire nye uker. Det opplyser PST overfor NRK. Fengslingsmøtet vil finne sted kommende fredag, og vil foregå som kontorforretning, opplyser mannens forsvarer Marijana Lozic. Det betyr at dommeren avgjør om mannen skal varetektsfengsles med bakgrunn i skriftlige innlegg fra PST og forsvareren. Bakgrunnen for det er at mannen ikke ønsker å møte opp i rettslokalet, ifølge Lozic. Han nekter også fortsatt å la seg avhøre.

PST kan ikke si noe mer om den pågående etterforskningen mot mannen, som er antatt å være en såkalt illegalist.

– Etterforskningen er fortsatt i en innledende fase, sier PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NRK.

Mannen er siktet for straffelovens § 121 – ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser. Han har også vært mistenkt for ulovlig etterretning som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser. Han ble pågrepet i Tromsø 24. oktober, og varetektsfengslet i fire uker fra 28. oktober i Oslo tingrett.