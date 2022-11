Spionsiktet gjesteforsker ved UiT varetektsfengsles i fire nye uker

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som til fordel for en fremmed stat, terrororganisasjon eller uten aktverdig grunn samler inn eller setter seg i besittelse av en hemmelig opplysning som, om den blir kjent for en slik stat, terrororganisasjon eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder a. forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold,

b. de øverste statsorganenes virksomhet, sikkerhet eller handlefrihet,

c. forholdet til andre stater,

d. sikkerhetsopplegg for fremmede staters representasjon og ved større nasjonale og internasjonale arrangementer,

e. samfunnets infrastruktur, så som mat-, vann- og energiforsyning, samferdsel og telekommunikasjon, helseberedskap eller bank- og pengevesen, eller

f. norske naturressurser.