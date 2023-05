– Vi fortalte ham at våre jurister vurderer teksten som UD har gjort, som at vi kan være i brudd med sanksjonene, sier direktør Greger Mannsverk hos verftet Kimek.

Han viser til et møte som hjørnesteinsbedriften i Kirkenes hadde med statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet (UD) 1. mars i år. Da hadde det gått nesten ti måneder siden sanksjonene mot Russland ble innført.

Greger Mannsverk og verftet Kimek livnærer seg på å reparere russiske båter. Nå er arbeidet stoppet helt opp. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Mannsverk beskriver at UDs folk i møte ble overrasket av det han fortalte.

– Da himlet dem med øynene og sa at vi skal komme tilbake veldig hurtig med en presisering, sier han.

Men det skulle gå hele to måneder før UD grep inn.

Det skjedde først sist uke da utenriksminister Anniken Huitfeldt kom med en påminnelse om hvordan sanksjonsreglene overfor Russland skal følges.

I mellomtiden har det ifølge Mannsverk vært umulig å oppnå kontakt med departementet.

Russiske båter på verftet Kimek i Kirkenes ved en tidligere anledning. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Mener reglene ikke kunne misforstås

I Norge er det UD som har ansvaret for sanksjonene som er innført mot Russland.

NRK har spurt UD og statssekretær Eivind Vad Petersson om møte med Kimek i mars, og om hvorfor det tok over to måneder før de reagerte på at verftet trolig brøt loven.

I en e-post til NRK unnlater han å svare på noen av disse spørsmålene.

Han gjengir i stede en kommentar som utenriksministeren har sagt til mediene de siste dagene, om at «UD lenge har vært tydelige om at verftstjenester til russiske skip i utgangspunktet er forbudt.»

Men han skriver også:

– Alle norske virksomheter har en selvstendig plikt til å overholde lov- og regelverk, inkludert sanksjonsloven. Norge er en rettsstat. Norske politikere kan ikke tilsidesette norsk lov i møte med enkeltbedrifter.

Statssekretær Eivind Vad Petersson har valgt å ikke kommentere hvorfor det tok to måneder å gi Kimek en tilbakemelding på om de trolig brøt loven. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

I Kirkenes har utenriksministerens påminnelse blitt oppfattet som en innstramming. Anniken Huitfeld avviste blankt under NRK Helgemorgen lørdag at UD kan ha vært utydelig om regelverket eller at det har vært rom for misforståelser,

– Nei, det kan overhodet ikke være grunn for misforståelser, sa hun.

Hadde møte med PST

Samme dag som Huitfeldt kom med sin presisering, ble det også kjent at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker 20 norske bedrifter for brudd på sanksjonene.

Greger Mannsverk sier han ikke har fått noe informasjon om at Kimek blir etterforsket.

– Det vet jeg ingen ting om da PST kun gir deg beskjed hvis det blir tatt ut tiltale eller om saken blir henlagt.

Han hadde imidlertid et møte med PST 17. april i år.

– De sa ingenting om det vi gjør med russiske fartøy var ulovlig, sier han.

Ifølge PST startet de å etterforske i februar i år, men vil ikke kommentere hvilke bedrifter det gjelder.

Ansatte på Kimek under en demonstrasjon mandag 15. mai. Foto: Christina Gjertsen / NRK

Svekker norsk suverenitet

På verftet i Kirkenes kan nå 74 ansatte og 13 lærlinger stå uten jobb. Samtidig kan også andre leverandører rammet.

Mandag kveld viste de ansatte sin misnøye mot regjeringen ved å holde en demonstrasjon utenfor verftet.

Tirsdag kom både næringsministeren og kommunalministeren til Kirkenes, men ingen av dem hadde med seg noen forslag til umiddelbare tiltak.

– Går det rett vest så må vi vurdere å flytte herfra, sier fagarbeider Daniel Malin ved Kimek.

Og det er nettopp dette Kirkenes-samfunnet frykter skal skje om ikke Malin og hans kollegaer har en jobb å gå til. Det kan potensielt forverre det allerede synkende folketallet i Øst-Finnmark.

Det kan være alarmerende med tanke på å opprettholde bosetting langs grensa til Russland.

Daniel Malin jobber på Kimek, men frykter nå å miste jobben fordi sanksjonene rammer bedriften. Foto: Christina Gjersten / NRK

Ingen reagerte på arbeidet

Greger Mannsverk er irritert over at ikke noen av politikerne har reagert på at Kimek trolig drev ulovlig. Flere fra regjeringen har nemlig vært innom verftet etter at Russland gikk til krig i Ukraina.

– Vi har vært i alle landets aviser, NRK og TV 2 har vist hva vi holder på med på Kimek, med bilder av alle ministrene og statsministeren til stede, hvorfor i faen sier dem ikke noe, spør Mannsverk.

Sanksjonene ble innført samme dag som Mannsverk viste statsministeren rundt på verftet.

9. mai 2022 besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Kimek. 8. mars 2022 gjestet finansminister Trygve Slagsvold Vedum verftet. Samme dag som Vedum besøkte Kimek, var næringsminister Jan Christian Vestre innom bedriften i Kirkenes.

Statsministerens kontor har ikke svart på NRKs henvendelse i saken.