Varsler ble hørt – bemanningen øker på omstridt helsehus

I sommer varslet Mikaela Sandberg om kritisk lav bemanning ved Helsehuset i Tromsø.

Ifølge sommervikaren var det så få ansatte på jobb at det var umulig å følge opp pasientene på forsvarlig vis. Ofte var det kun én nattevakt på avdelinga for mennesker i livets sist fase.

For vikaren var det ikke enkelt å varsle.

– Jeg vet ikke hva som blir konsekvensen for meg ved at jeg står frem og sier dette. Men jeg har kjent på at saken er viktigere enn at jeg får komme tilbake hit.

Det sa Sandberg til NRK i sommer.

Helsehus-varsleren mener Tromsø kommune er ansvarlig for det hun mener er umenneskelige forhold.

Svar på varsel

Nå har hun fått svar på varselet. Og kommunen har konkludert med at de øker bemanninga på natt.

Det var Sykepleien som først omtalte at varselet hadde ført til endringer.

I en e-post til Sandberg skrev kommunen at enhetsleder hadde kommet med følgende anbefalinger i etterkant av varselet:

Helsehusets grunnbemanning på natt økes til ti, hvorav seks må være sykepleiere.

Grunnbemanning på natt for lindrende avdeling økes fra en til to sykepleiere.

Det var bemanningen på natt som gjorde at Sandberg varslet.

– Jeg trives svært godt når jeg jobber på dagen og kvelden, sa hun til NRK tidligere i år.

Lettet

Sandberg er lettet over at varselet førte til endringer.

– Faktisk så kjenner jeg meg sterkere etter alt dette. Jeg var redd, men det var verdt det, sier hun til Sykepleien.

Seksjonsleder i Tromsø kommune, Roar Evjen, forteller til Sykepleien at det nå skal være to sykepleiere på jobb på natt ved avdelinga.

– Varselet fra Mikaela Sandberg har blitt hørt, sier han.

Seksjonsleder i Tromsø kommune, Roar Evjen, sier varsleren har blitt hørt. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

Flere hundre avvik

Sommervikaren har ikke vært alene om å melde fra om forholdene ved Helsehuset.

Ansatte har meldt flere hundre avvik, og frykter for pasientsikkerheten. Avvik som er meldt inkluderer pasienter med alvorlig underernæring, sår som ikke gror og feilmålinger av pasientprøver.

– Bare i løpet av helga meldte jeg fire avvik. Det er frustrerende, fordi man vet jo ikke hva som skjer videre. Man melder ifra, men så skjer det ingenting. Det sa helsefagarbeider ved Helsehuset i Tromsø, Elisabeth Konradsen, til NRK i september.

I oktober sluttet seks sykepleiere ved samme avdeling samtidig. Det førte til at Helsehuset måtte stenge avdelinga midlertidig.