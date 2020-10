– Når oppsigelsestiden er over har vi ei avdeling uten sykepleiere på dag og kveld.

Det sier konstituert seksjonsleder i Tromsø kommune, Roar Evjen.Seks sykepleiere har sagt opp ved samme avdeling ved Helsehuset samtidig.

Ledelsen vil stenge avdelinga midlertidig siden det ikke er forsvarlig å drive uten sykepleiere.

Det er ingen søkere til stillinger som er lyst ut.

– Helsehuset har hatt problemer med rekrutteringen siden oppstarten, sier Evjen til NRK.

Det var avisa iTromsø som omtalte saken først.

Helsehuset i Tromsø tar imot pasienter som trenger behandling før eller etter sykehusopphold. Siden åpningen har det blitt varslet om umenneskelige forhold på arbeidsplassen.

Ansatte NRK har snakket med mener at avviksmeldinger ikke har blitt hørt. De sier at arbeidspresset har vært for høyt over lang tid.

Ansatte har meldt flere hundre avvik og mener ledelsen ikke tar avvikene deres på alvor.

Roar Evjen, konstituert seksjonsleder, mener pasientene blir ivaretatt ved Helsehuset. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

– Det har vært en rekke avviksmeldinger. Har dere tatt dem nok på alvor?

– Jeg vil si at vi har tatt avviksmeldingene på alvor. Vi har et system som vi mener fungerer. Vi er avhengig av at folk skriver avvik sånn at vi kan bli bedre, sier Evjen.

– Hvorfor har dere ikke klart å rekruttere flere sykepleiere?

– Pandemien har utfordret oss veldig i det siste, egentlig siden i mars. Vi er veldig slitne, for det har vært veldig mye å gjøre for helse og omsorg i Tromsø kommune, sier han.

Selv om avdelingen stenges, mener Evjen at Helsehuset sine pasienter ikke vil legge merke til det.

– Vi omdisponerer plassene på Helsehuset sånn at vi klarer å ivareta de pasientene som er der. I løpet av første del av 2021 skal vi bygge opp avdelinga igjen.

Pasient fikk livsvarige skader etter hjerneblødning som ikke ble oppdaget

– Alvorlig varsel

Gunhild Johansen (Sv) er byråd for helse og omsorg i Tromsø kommune. Hun sier de tar situasjonen på alvor.

– Nå har vi fått et veldig alvorlig varsel om at ting ikke er bra nok på Helsehuset.

Johansen sier bemanningen må økes.

– Jeg ser jo at vi må gjøre noe med bemanningssituasjonen, spesielt på natt, sier hun.

Hun mener også arbeidet med å rekruttere sykepleiere må intensiveres.

– De signalene vi politikere har fått er at det er et stort arbeidspress. Det må vi gjøre noe med umiddelbart, sier Johansen.