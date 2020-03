Uvær i nord – rundt 20 stengte veier

Det har det siste døgnet kommet store snømengder i Nord-Norge, særlig fra Vesterålen og nordover. Enkelte steder har det kommet mellom 20–25 cm med snø.

– Og vi venter at det neste døgnet kan komme opp til 30 cm enkelte plasser, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge, Geir Bøyum.

Ifølge meteorologen er det Troms som er mest utsatt.

– Så man må nok belage seg på en helg med snømåking.

Animasjon som viser hvordan lavtrykket kommer innover Nord-Norge fra fredag ettermiddag og gjennom helga. Animasjon: @meteorologene, Twitter

Strømbrudd

I Vesterålen har Sortland, Bø og Øksnes hatt store problemer med størmforsyningen i natt. Klokka 14 lørdag har de fleste husstandene fått strømmen tilbake.

– Nå er det bare et par områder igjen uten strøm i Øksnes. Vi jobber på spreng for at de skal få strømmen igjen i løpet av dagen, sier Rolf Tore Starheim i Vesteråleskraft til NRK.

Her er mannskaper fra Andøy Energi i sving etter et strømbrudd i natt. Foto: Bent Ribe

I tillegg til store snømengder er det også ventet en god del vind i nord.

– Vinden ligger på en nordvestlig stiv til sterk kuling i Nordland og Troms. I Øst-Finnmark vil det i ettermiddag komme en liten storm, men det vil avta utover morgendagen.

Som følge av uværet er flere veier stengt. Bare i Finnmark er hele 27 veier stengt.

E6 er stengt både på Saltfjellet, ved Kvænangsfjellet, Baddereidet og Sennalandet. I tillegg er E69 stengt en rekke steder, og E75 er stengt mellom Vardø og Vadsø.

– Det vil antakelig bli flere stengte veier og kolonnekjøring, så man må være forberedt på en del venting dersom man skal kjøre langt, sier Bøyum.

Uværet vil avta midlertidig natt til mandag, før det vil komme nye nedbørsmengder og økende vind mandag kveld.

– Det er mye urolig vær i vente fremover med mye nedbør.

Følgende veier er stengt i Troms: Ekspandér faktaboks Fylkesvei 91 ved Breivikeidet er stengt på grunn av fare for ras. Det samme er fergestrekninga mellom Breivikeidet og Svensby.

Fv 7760 Sjursnes - Skarmunken er også stengt på grunn av fare for ras.

E6 Kvænangsfjellet er stengt på grunn av uvær.

E6 Baddereidet er åpent igjen etter å ha vært stengt på grunn av uvær.

Fv 7862 Kaperdalen, på strekningen Botnkollen - Svanelva kolonnekjøring på grunn av oppryddingsarbeid.

Fv 7864 Flakstadvåg bom - Sifjordbotn, på strekningen Flakstadvåg - Sifjordbotn. Stengt på grunn av fare for ras.

Fv 7944 Hellnes - Nikkeby, på strekningen Nikkeby - Hellnes. Stengt på grunn av snøras.

Fv 7966 Jøkelfjordeidet, på strekningen Alteidet - Gulpenjarga kai. Stengt på grunn av uvær.

Fv 7942 Akkarvik - Langfjordbotn er midlertidig stengt på grunn av uvær.

Fv 7862 Kaperdalen i Senja er stengt på grunn av uvær.

Fv 862 Senjahopen-Mefjordbotn, på strekningen Straumsbotn-Brensholmen er stengt på grunn av rasfare.

Utfordrende for nødetatene

Ved Vegtrafikksentralen har de mottatt flere telefoner fra privatpersoner, men trafikkoperatør Grethe Turmo Hatten sier de ikke har mulighet til å besvare alle telefonene.

Deres førsteprioritet nå er å bistå nødetatene som sliter med å komme seg over fjellovergangene.

Ettersom fjellovergangen Sennalandet er stengt, er det ikke mulig å komme seg fra Alta til sykehuset i Hammerfest uten å kjøre via Karasjok. Det er en omvei på rundt 270 kilometer.

– Så slik det er nå vil ikke ambulansen komme seg frem.

– Vi må bare oppfordre folk til å ta sine forholdsregler og vurdere om de må ut og kjøre. Det er så vanskelige forhold nå.