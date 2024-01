Snøskred i Hemsedal: En person erklært død

Fredag kveld bekreftet politiet at en person er død, og pårørende er varslet.

Det ble iverksatt en redningsaksjon etter at tre menn i 20-årene var involvert i et snøskred i Hemsedal fredag ettermiddag.

En mann ble etter en større redningsaksjon lokalisert i skredet, og ble gravd ut. Det ble deretter iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Mannen er fra Trondheim. Han ble sendt med redningshelikopter til Ullevål sykehus for videre behandling. De pårørende er varslet om hendelsen.

De to andre involverte i skredet ble sjekket av helsepersonell, og kom fra ulykken uten fysiske skader.

Det var involverte i turfølget som selv varslet nødetater om hendelsen. Skredet gikk utenfor merkede løyper.

Flere hundepatruljer

Luftambulansen er fremme ved skredområdet, øvrige hjelpemannskaper er i gang.

– Vi har et mannskap på fire som allerede er i gang og driver aktivt søk i området. I tillegg er tolv andre på vei, sier områdeleder i Øvre Buskerud Røde Kors, Odd Inge Blakkestad, til NRK.

Odd Inge Blakkestad, områdeleder i Øvre Buskerud Røde Kors. Foto: privat

Norske Redningshunder forteller at de har tre lavinehunder i bil på vei til stedet, og så skal fire andre lavinehunder plukkes opp av et redningshelikopter.

Blakkestad forteller at skredstedet for dem er et kjent område ved skiheisen. Skredområdet er ifølge politiet på 20 ganger 80 meter.

«Betydelig» skredfare

Det har vært mye nedbør fredag, og det har hovedsakelig kommet som snø. Flere steder i landet har det blitt sendt ut skredvarsel.

Meteorologisk institutt har klassifisert faren i Hemsedal som «betydelig», på oransje nivå: