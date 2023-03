– Det er dumt for Nord-Norge at alle flytter vekk herfra. Jeg skjønner hvorfor folk flytter, men i en ideell verden burde det ikke være nødvendig.

Det sier Eirunn Schulerud Haugseth. Hun går siste året på Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Planen er å flytte sørover, som mange andre på hennes alder.

I nærmeste fremtid ser ikke Haugseth for seg å bo i Nord-Norge. Hun vil reise sørover for å studere eller gå folkehøgskole.

VGS-eleven sier grunnen er at den nordligste landsdelen ikke har tilbudet hun ønsker, som er å drive på med musikkteater.

Venninnen Nicoline Heiberg-Evenstad trekker også frem studiemuligheter.

– Om jeg ikke skulle ha flyttet fra Nord-Norge, måtte det ha vært flere muligheter for å studere musikk. Det er det jeg har lyst til, forteller Heiberg-Evenstad.

Dårlige transportmuligheter

Haugseth er enig. Hun savner også tog i landsdelen.

– Utdanningsmessig skulle det vært flere muligheter, men også når det gjelder kollektivtransport. Nord-Norgebanen hadde vært fint, sier Haugseth.

Flere av ungdommene trekker frem at kollektivtransporten og reisemulighetene i nord er for dårlige. Elev Joaquin Sebastian Monroy-Hauge peker på hvor lett det er å forflytte seg sørpå, sammenlignet med i nord.

Elev Joaquin Sebastian Monroy-Hauge skulle ønske det var flere reisemuligheter nordpå. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

– Særlig her i Tromsø føler jeg det er vanskelig å bruke kollektivt. Det er jo ekstremt lett å flytte seg fra Oslo langs hele Sør-Norge, men her er det mangel på for eksempel tog. Så mange er nødt til å ta fly, sier Monroy-Hauge.

En trend

Det å ha et ønske eller planer om å flytte sørover er de ikke alene om. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at over 4000 personer fra Nord-Norge flyttet i 2022.

Even Høydahl seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, forteller at det lenge har vært en trend at flere flytter fra landsdelen.

– Det er jo negative tall hvert eneste år. Det er flere folk som flytter ut av Nord-Norge enn inn til Nord-Norge, om vi bare ser på de innenlandske flyttingene. Der økte også tallet i 2022, sier Høydahl.

Seniorrådgiver i SSB Even Høydahl, har i flere år sett en trend i Nord-Norge. Foto: Privat

En spesiell grunn

Det litt spesielle befolkningsstatistikken fra i fjor er at det likevel er i overkant av 2 160 flere innbyggere til Nord-Norge i 2022, enn året før.

Det gir befolkningsøkning, men det er en økning som har skjedd over hele landet, og det er det en spesiell grunn til.

– Det har med de ukrainske flyktningene å gjøre. Innvandringen har på en måte reddet situasjonen. Men det virker ikke som om dette på lang sikt er positive tall for Nord-Norge. Men det blir spennende å se de årene som kommer, sier Høydahl i SSB.

Kommer tilbake

Selv om mange av ungdommene vil flytte fra landsdelen de nærmeste årene, er det fullt mulig at de vender tilbake om noen år.

– Det er veldig fint her. Jeg har mye familie her, og det står sterkt for min del. Det er grunnen til at jeg har lyst til å komme tilbake, sier elev Nicoline Heiberg-Evenstad.

Joaquin Sebastian Monroy-Hauge tenker det kan være fint å flytte tilbake når man skal begynne å etablere seg.

– Hvis jeg tenker langt frem i tid, når jeg vil ha barn, tenker jeg at et litt mindre sted enn de aller største byene kanskje er bedre å vokse opp på.