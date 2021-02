Nord-Norge har enorme ressurser og stort potensial for utvikling. Men skal dette realiseres må landsdelen lokke folk til å flytte nordover.

Erlend Bullvåg, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Nord universitet, sier den ferske undersøkelsen viser at søringenes holdning til Nord-Norge er bedre, men at mye gjenstår for at unge ønsker å flytte på seg.

– Totalt sett synes ikke de unge det høres veldig attraktivt ut å bo her, sier han til NRK etter presentasjonen i Stormen bibliotek i Bodø.

Han har ledet arbeidet med den ferske undersøkelsen, og har samarbeidet med NHO og Civita. Bullvåg håper nå både politikere og borgere i nord er klare for å gjøre landsdelen mer attraktiv for unge.

Om rapporten Ekspandér faktaboks Regjeringen har nylig lansert sin Nordområdemelding. I denne meldingen som i tidligere nordområdestrategier understreker regjeringen at nordområdene er landets viktigste strategiske ansvarsområde. På tross av positiv næringsutvikling, er Nord Norge den regionen i Norge med de største demografiske utfordringene. For få unge blir værende i landsdelen og for få flytter nordover. Dette hemmer tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Med bakgrunn i at Nordområdene er særdeles viktige for hele nasjonen og representerer verdier som skal sikre velstand og velferd for nasjonens fremtidige generasjoner, har Nordområdesenteret ved Nord universitet tatt initiativ til en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan unge mennesker i Sør-Norge ser på Nord Norge. Undersøkelsen er et samarbeid med NHO Nordland, LO Nordland, Kunnskapsparken Bodø og tankesmien Civita. Polarfakta har fått i oppdrag å kartlegge holdninger til Nord Norge blant privatpersoner i alderen 20-40 år i alle fylker unntatt Nord-Norge (Finnmark og Troms, Nordland). . I alt ble det gjennomført 1500 intervjuer, og dette gir en feilmargin på +/- 2,5 %. Det vil si at det er 95% sikkert at hvis hele populasjonen på 1382307 personer ble intervjuet, ville svaret falle innenfor +/- 2,5 % av svarene i undersøkelsen.

Få vil flytte nordover

Av de 1500 som ble intervjuet i undersøkelsen svarte 71,4 prosent av de unge i alderen 20–40 år at de har besøkt eller tidligere bodd i landsdelen. Dette er en økning med hele 22,3 prosent fra 2019.

Erlend Bullvåg presenterte i dag den nye undersøkelsen som viser at mange unge nordmenn ferierte i Nord-Norge i fjor. Men til tross for at de synes landsdelen er fin påpeker de aller fleste at de ikke ønsker å flytte nordover. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Men av dem som ble spurt opplyser kun 3,6 prosent at de vurderer å flytte til Nord-Norge. Bullvåg peker på at mer informasjon om mulighetene kanskje kan være løsningen.

– Åtte av ti sier de har for liten tilgang til informasjon om mulighetene i Nord-Norge. Det er interessant, og der ligger koden vi må knekke.

Han forteller videre at Norge er helt avhengig av kunnskap om hva som skal til for at unge potensielt skal flytte nordover.

– En undersøkelse som dette er med å peke vei i arbeidet med å realisere forventningene og mulighetene som finnes i landsdelen.

At ikke alle unge ønsker å flytte nordover får NRK bekreftet av ungdommer i Kristiansand.

Mathilde Johnsen, Adina Victoria Bjerke og Eline Rasmussen bor i Kristiansand, og ønsker ikke å flytte nordover. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Folk med rar dialekt

Mathilde Johnsen, Adina Victoria Bjerke og Eline Rasmussen, som alle tre går på videregående, har ingen umiddelbare planer om å pakke sekken.

– Det er lite lys, kaldt og rar dialekt, sier Mathilde Johnsen og legger til:

– Men rar dialekt har vi her også, ler hun.

Adina, den eneste av de tre som har besøkt Nord-Norge, forteller at det er hyggelig folk i nord, men at hun foretrekker å bo på Sørlandet.

– Det var veldig fint, men veldig annerledes. Dialekten er annerledes. Og så banner de veldig mye.

Rapporten er med å kartlegge hva som skal til for at folk skal vurdere å flytte nordover. Bullvåg forteller at det handler om forskjellige aspekter av samfunnet.

– De er opptatt av ting som billig barnehage og at det må være lett å finne seg jobb. I tillegg nevner de at det burde åpnes for studier uten å få studielån.

Redd for smalt jobbmarked og stygt vær

Til tross for at rekordmange unge besøkte Nord-Norge i 2020 er det lite som tyder på at det plutselig blir mange nye nordlendinger.

I dag er Nord-Norges andel av befolkningen nå nede i 9 prosent. Fødselstallene raser og I i 2020 falt folketallet i Nordland med 912 innbyggere.

– De er redde for et smalt arbeidsmarked, at det er vanskelig å finne seg jobb, samtidig som de ikke er spesielt glad i været, forteller Bullvåg.

Høyres toppkandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Høyres toppkandidat i Nordland, Bård Ludvig Thorheim, er enig med Bullvåg i at dette er kunnskap de er helt avhengig av.

– Dette er veldig interessant, og er akkurat det vi trenger for å lage politikk som virker.

– Vi skal vurdere flere av disse tiltakene som de unge påpeker frem mot landsmøte, blant annet at de ønsker fradrag på studielån.

Tiltak de unge mener vil hjelpe Ekspandér faktaboks De unge i undersøkelsen ble spurt om flere tiltak - og om de er enig eller uenig i om disse vil hjelpe. De svarte med å oppgi et tall mellom 1 (svært uenig) og 6 (svært enig). Her kommer det frem hva de mener vil trekke folk nordover: Gratis barnehage: 4,7

Sørge for mer variert og større tilbud av jobber i privat næringsliv: 4,6

Alle studielån ettergis ved oppnådd grad, hvis du bor i Nord-Norge: 4,4

Du får et ekstra skattefradrag på 50.000 per år om du bor i Nord-Norge: 4,3

Redusert skatt på arbeidsinntekt for de som bor og jobber i Nord-Norge: 4,2

Flytte offentlige arbeidsplasser til Nord-Norge: 4,1

Flyttetilskudd til de som vil flytte nordover: 4,1

En mer liberal innvandringspolitikk for Nord-Norge: 3,2

Bedrifter med hovedkontor i Nord-Norge bør få halvert skatt: 3,1

En lønn som er minst 25% høyere enn for tilsvarende jobb der du bor: 2,7

Næringslivet vil ordne dette: 2,3

Det trengs ingen tiltak - befolkningsutviklingen må bli som den blir: 2,1

Et uttak fra banken

Disse grepene er imidlertid ikke er nok. Det må mer til.

– Det må noen radikale tiltak til. For dette vil lønne seg for AS Norge. Næringslivet går godt, og vi trenger ung, kvalifisert arbeidskraft.

– Hvorfor er det viktig å få unge nordover?

– Fordi næringslivet har det behovet. Vi har en stor privat sektor i Nord-Norge. Den vil finansiere velferden for alle i Norge fremover.

Om Nord-Norge til slutt skulle klare å få flere unge søringer nordover, vil disse tas fra andre steder.

Bullvåg er imidlertid tydelig på at det er på sin plass.

– Nord-Norge har bidratt med mange ungdommer sørover. Vi skal ikke tenke på det som et tyveri, mer som et uttak fra banken.