– UiT er i en slik situasjon at vi ikke lenger kan assosieres med en person som bryter folkeretten og påfører massive ødeleggelser. Det er helt i strid med alle våre verdier, og jeg støtter forslaget om at Lavrov fratas æresdoktortittelen, uttalte Jonas Stein, styremedlem ved UiT i et ekstraordinært møte mandag.

UiT-Rektor Dag Rune Olsen uttalte i forrige uke at universitetet skulle drøfte æresdoktorgraden til den russiske utenriksministeren ved neste møte, den 17. mars.

Det var det mange som mente var altfor lenge til, og mandag ble det derfor arrangert et ekstraordinært møte.

KLAR TALE: Styremedlem Jonas Stein kom med en tordentale mot Sergej Lavrov og Russlands regime under dagens styremøte. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

Der ble et enstemmig styre enige om å ta fra Lavrov tittelen.

– Det er få som har vært med på å bestemme at denne krigen skulle starte, og få som har mulighet til å avslutte den, sa styremedlem Maren Irene Gåre Bakkevoll.

– Dette er en protest mot regimet i Russland, og ikke det russiske folket. Men heller en solidaritet med russere som tar til gatene, og blir møtt med å bli fengslet for å utøve sine demokratiske rettigheter. Vi står i solidaritet med det ukrainske folket, og det russiske folket.

Derfor er han æresdoktor Ekspandér faktaboks Universitetsstyret ved UiT bestemte i april 2011 at Lavrov skulle utnevnes til æresdoktor samtidig med daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. Styret begrunnet dette med det arbeidet som var gjort gjennom mange år for å oppnå en avtale om de maritime grensene mellom Norge og Russland. Forhandlingen om den maritime avgrensningen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet pågikk i 40 år. Inngåelse av avtalen løste det viktigste utestående spørsmålet mellom Norge og Russland gjennom flere tiår. Avtalen avklarer grenseforholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet. En æresdoktor er en innehaver av en doktorgrad som er tildelt uten doktoravhandling eller disputas, men som hedersbevisning fra et universitet. I Norge kan en slik doktorgrad tildeles for fremragende personlig innsats i vitenskapens tjeneste eller til fremme av norsk vitenskap, eller som anerkjennelse for ikke-vitenskapelig virke. Kilde: UiT / UD / SNL.

Møttes etter kritikk

Flere har de siste dagene vært kritiske til at ikke UiT var raskere på ballen med å fjerne russerens tittel, og dermed ta avstand fra Russlands invasjon av Ukraina.

Blant dem var stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H):

– Det er ingen ære i å bidra til alvorlige brudd på folkeretten ved å gå til krig mot uskyldige mennesker som tror på frihet og fred, sa politikeren på søndag.

Også ansatte og studenter ved universitetet har tatt til orde for å fjerne tittelen de siste dagene.

Men det var ikke så enkelt. Universitetet hadde nemlig ikke retningslinjer for hvordan en slik ærestittel kunne bli fjernet, noe de nå skal arbeide med.

For bare noen måneder siden var den russiske ministeren på besøk i Tromsø, hvor universitetet har sitt hovedsete. Der var Norge og Russland forent i sin motstand mot EUs forslag om å forby oljeleting i arktis.

Jens Stoltenberg kalte det en historisk dag da Norge og Russland ble enige om et kompromiss om delelinjen i Barentshavet i 2010. Du trenger javascript for å se video. Jens Stoltenberg kalte det en historisk dag da Norge og Russland ble enige om et kompromiss om delelinjen i Barentshavet i 2010.

– Han er sterkt delaktig

Lavrov fikk tittelen æresdoktor samtidig som daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre. De hadde da nylig signert delelinjeavtalen mellom Norge og Russland, etter forhandlinger som hadde pågått i hele 40 år.

Jarle Aarbakke var rektor ved universitetet da Lavrov ble tildelt tittelen.

EN ANNEN TID: Sergej Lavrov og daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i anledning markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark i 2019. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Da var situasjonen en helt annen. Da var vi på en stigende bølge og fikk til mye i samarbeid med Russland, sier Aarbakke.

Aarbakke sier at han i dag er skuffet, sint og lei seg.

– Jeg har hørt Lavrovs uttalelser og sett hva han nå er med på. Jeg er enig med de som sier at han er sterkt delaktig. Det forandrer situasjonen for meg helt.

SKUFFET: Tidligere UiT-rektor Jarle Aarbakke. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Han kaller det som skjer med forbindelsene til Russland for en «surrealistisk nedrivning av et forhold».

– Særlig i nord, hvor det har vært godt. Hovedutfordringen blir å bygge det opp igjen, sier han.