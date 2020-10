For litt over ett år siden ble det tillatt for 16-åringer å kjøre mopedbil.

Det har ført til at salget har skutt i været.

To av dem som har skaffet seg slike biler er Johannes Bull Hofer og Marius Hansen-Lille. Guttene er elever på Alta videregående, og bruker gjerne bilene til å komme seg til og fra skolen.

Begge reagerer på råkjøringen blant mange av de unge sjåførene i høst.

– Jeg har hørt om ulykker der folk har brukket bein, sier Hansen-Lille. Bull Hofer forteller at det hender at noen tøffer seg litt når de er ute og kjører.

– Det er gøy, så lenge det ikke setter oss selv og andre i fare, sier han.

Tidligere i oktober var en mopedbil involvert i en bilulykke i Alta. En mopedbil kan ikke veie mer enn 450 kilo, og har ikke det samme sikkerhetsutstyret som biler. Kollisjonsputer er ofte ekstrautstyr. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Begge understreker at noen er mindre ansvarlige på veien enn andre, og at det gjerne er disse som ødelegger ryktet for resten.

Siden 2018 har det vært 65 ulykker med enten mopedbil, ATV eller UTV i Norge. Det har endt med to dødsulykker, ifølge tall fra Statens vegvesen.

Dette gjelder kun den offisielle ulykkesoversikten over vegtrafikkulykker. Dødsulykker på ATV og UTV utenfor offentlig vei er ikke inkludert i denne oversikten. Det omkommer trolig langt flere i skog og utmark enn det gjør i vegtrafikken.

Trygg Trafikk frykter at det i tillegg at det er store mørketall blant skadde i samme gruppe.

Johannes Bull Hofer (t.v.) og Marius Hansen-Lille mener 16-åringer er like trygge på veien som andre, men at det er noen få som ødelegger ryktet for resten. Foto: Jo Harmstad Tronsen / NRK

Ber ungdommene tenke seg om

– Det er jo 16-åringer det er snakk om her, og mange tror de er udødelige dessverre, sier trafikklærer Frank Johansen ved Trio kjøreskole i Alta.

Han bruker flere timer ute på veiene hver dag, og ser mye han opplever som trafikkfarlig.

– Hver kveld møter jeg en god del mopedbiler, UTV-er og ATV-er uten ordentlige lys. De kjører med parklys om kveldene og sotede ruter, sier han.

– En annen ting er at jeg ofte møter både ATV-er og mopedbiler der de sitter med telefonen i hånda. Det er kjempebeklagelig, for ungdommen vet jo risikoen på det.

Johansen forteller at ungdommene må tenke seg om når de er ute i trafikken.

– Det er kjempefarlig det de driver på med. En mopedbil er jo en plastbil, som kommer dårlig ut på kollisjonstester.

Kjørelæreren mener også at foreldrene må ta et større ansvar for kjøretøyene til barna sine, og prate med dem om risikoen.

– Foreldrene må være med og snakke med sine barn angående dette. Vi gjør det vi kan, men vi må være på lag alle sammen. Da tror jeg det retter seg litt, forteller han.

– Det er en del ungdommer som tror de er verdensmestere og udødelige, dessverre, sier kjørelærer ved Trio kjøreskole i Alta, Frank Johansen. Foto: Sara Beate Eira / NRK

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Forebygging av ulykker

Politiet sier at de har etterlyst bedre holdninger blant ungdommene som kjører ATV, UTV, mopedbiler og mopeder.

– Det er selvfølgelig ikke bra at det skjer kjøring som fører til ulykker eller nestenulykker, sier Svein Tore Nilsen, politiførstebetjent i Finnmark politidistrikt.

Samtidig understreker politiet at det er mye uvettig kjøring med bil også. De mener det viktigste er å bidra til å forebygge ulykker, uansett alder og type kjøretøy.

– Jeg innser at vi må gjøre en jobb i trafikken, men hadde alle fulgt regelverket så hadde politiet kunne brukt ressursene på langt alvorligere saker, og dem har vi nok av, sier Nilsen.

– En ulykke skjer ikke nødvendigvis alle andre enn deg, og en ulykke kan medføre livslange skader eller død, sier Svein Tore Nilsen i politiet. Foto: Erik Lieungh

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Enkelt å få mopedlappen

Bull Hofer og Hansen-Lille forteller at det er enkelt å få mopedlappen, da man ikke trenger oppkjøring for å bestå. De mener en oppkjøring kunne vært et alternativ for å sikre tryggere ferdsel på veiene.

– Det jo ganske lett å bestå teoriprøven, selv om man ikke følger med, sier Bull Hofer.

– Men hvis du faktisk følger med, og tar til deg alt det du blir opplært, har jeg tro på at man kan bli en veldig god sjåfør, legger han til.

Hansen-Lille tror en av årsakene til at det blir ulykker blant de unge sjåførene er at de er nettopp det; unge og uerfarne. Det at noen velger å trimme motoren hjelper heller ikke.

– Jeg har vært fristet til å trimme mopedbilen min selv, men det er jo dyrt, og jeg har ikke råd, sier Hansen-Lille.

Marius Hansen-Lille har hatt mopedlappen siden i sommer. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ønsker endret regelverk

Fylkesråd for Samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen, ser alvorlig på økningen av antall ulykker. Hun ønsker et strengere regelverk.

– Vi vil ha null ulykker. Samtidig ser vi at det er en økende utfordring. Det er et økende antall kjøretøy på veiene, så det er klar at vi må gjøre noe i forhold til forebygging, sier hun.

Hun fortsetter:

– Vegdirektoratet, politiet og Statens vegvesen må vurdere endringer i regelverk og endringer i rutiner med bakgrunn i at trafikkbildet endrer seg, sier hun.

Hansen ønsker også hyppigere kontroller fra både politiet og Statens vegvesen sin side.