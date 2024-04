Arbeiderpartiet i Finnmark har nærmest hatt klippekort på Stortinget, men det kan ta slutt etter neste års stortingsvalg.

Det tror politisk redaktør Jarle Mjøen i Mediehuset Altaposten i forkant av helgens årsmøtet i Finnmark Ap.

Årsaken er intern splid om maktposisjonene i fylkespartiet og hvilken politikk som skal føres framover.

Elektrifiseringen av Melkøya i Hammerfest er blant enkeltsakene som skaper stor avstand mellom folk.

Og ikke minst: lokallaget med desidert flest velgere ligger an til å bli skviset ut av alle de sentral posisjoner.

– Uten å få velgerne i Alta med seg, vil de tape alle valg fremover, sier Mjøen.

VIL TAPE MAKT: Jarle Mjøen tror nedturen til Finnmark Ap vil bli enda verre i neste stortingsvalg. Foto: Anita Føleide / NRK

Kan tape makt i Stortinget

Som i resten av landet har Arbeiderpartiet i Finnmark rast på meningsmålingene i lang tid. Ikke minst tapte de stort under fylkes- og kommunevalget i fjor.

Partiet mistet makten over Finnmark fylkesting, og ikke minst i bastionene Hammerfest, Sør-Varanger og Måsøy.

Årets årsmøte blir derfor sett på som svært viktig for å peke ut politisk retning som skal vinne velgerne tilbake før stortingsvalget neste år.

Men at Alta Ap blir skvist ut fra viktige posisjoner, gjør risikoen stor for at oppslutningen om partiet kan bli enda verre, mener Jarle Mjøen.

– Dersom Finnmark Ap ikke klarer å skape en politikk som løser den mistilliten som velgerne i Alta har til Finnmark Ap, så kan Arbeiderpartiet risikere at de ikke får valgt inn noen fra Finnmark ved stortingsvalget, sier Mjøen.

BEKYMRET: Kristin Rajala synes det er bekymringsverdig at Alta Ap blir holdt utenfor det gode selskap i Finnmark Ap. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Splid om ledelse

Før årsmøtet i Kirkenes lørdag har ikke partiet klart å samle seg om hvem som skal lede Finnmark Ap. Dermed har valgkomiteen lagt fram to ulike lister som årsmøtet til helga skal stemme over.

På topp på hver sin liste står:

Liste 1: Sigurd Rafaelsen fra Lebesby Ap

Liste 2: Kristin Rajala fra Tana Ap

I tillegg inneholder plassene nedover på begge listene ulike navn.

At ikke det ble funnet plass til å få noen fra Alta Ap inn i ledelsen, liker Kristin Rajala dårlig.

– Vi har ikke en sjanse til å vinne stortingsvalget hvis ikke vi har Alta-velgerne med oss. Da må vi gi dem noe. Alta er veldig viktig for Finnmark, og jeg er bekymra for at man ikke forstår det godt nok, sier hun.

Også Alta Ap-leder Bente Haug tror velgerne vil straffe partiet om ikke Alta på noen måte er representert i Finnmark Ap. Hun frykter at enda flere velgere i Alta vil stemme på Pasientfokus, som fikk en av Finnmarks stortingsplasser under valget i 2021.

OVERRASKET: Guro Brandshaug forventet ikke å bli nominert. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Ble overrasket over liste

Guro Brandshaug fra Sør-Varanger Ap hadde blant annet meldt sin interesse for å sitte i styret. Overraskelsen var dermed stor da hun oppdaget at hun var nominert som nestleder på liste 2.

En som imidlertid på forhånd hadde ytret ønske om å ta et nestlederverv var Alta-ordfører Monica Nielsen. Men hun ble det ikke funnet plass til. Dermed har Alta Ap valgt å trekke hennes kandidatur for ikke å skape enda mer splid.

Brandshaug skulle vært foruten bråket.

– Folk vil vite hva som er vår politikk, hva som er våre viktige saker. Det er det som er av interesse for folk, ikke posisjonskampene. Vi burde stått mer samlet og vært mer synlige på at politikken er i fokus, sier Brandshaug.

– At navnet mitt nå har blitt en del av det her syntes jeg er ubehagelig. Jeg har ikke lyst til å være gjenstand for noe kampvotering på et årsmøte, sier hun.

IKKE BEKYMRET: Stortingsrepresentant Runar Sjåstad er ikke bekymret for partiets fremtid. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Ikke bekymret

Stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, Runar Sjåstad, er ikke enig i spådommen til politisk redaktør Jarle Mjøen om partiets politiske fremtid.

– Jeg tror at vi skal ta på alvor alle synspunkter som er kommet, men jeg tror nok at vi skal klare å få en politikk som gjenspeiler behovet for hele fylket. Det er jeg ganske trygg på, sier Sjåstad.

Selv er han ikke enig i politiske redaktør Jarle Mjøsen sin spådom om tomme plasser ved neste stortingsvalg.

– Nei, jeg har ikke samme oppfatning. Når det gjelder personvalg og folk til styret vil jeg vente og se hva årsmøtet ender opp med, før jeg skal gi noen dystre spådommer for fremtiden. Jeg ser frem til et spennende årsmøte, avslutter Sjåstad.